Presentazione di Voiijer: una piattaforma di social media per gli appassionati della natura

Voiijer è una piattaforma di social media rivoluzionaria che mira a riconnettere le persone di tutto il mondo con la natura. Co-fondato dall'esperto esploratore Michael Barth, dalla tecnologa creativa Michelle Excell e dal dirigente del marketing globale Greg McConnell, Voiijer consente agli utenti di esplorare le meraviglie del mondo naturale attraverso contenuti e narrazioni generati dagli utenti.

Nel mondo frenetico di oggi, la connessione umana con la natura sta diminuendo. Questa perdita di interazione e di cura per l’ambiente ha implicazioni significative per il benessere del pianeta. Voiijer cerca di invertire questa tendenza rendendo l’esplorazione accessibile a tutti.

La piattaforma ha già guadagnato terreno con creatori di contenuti come l'alpinista Kenton Cool, l'astrobiologa di Marte Dr. Angélica Anglés e il fotografo Mark Fisher. Questi avventurieri condividono le loro ultime scoperte e avventure, portando con sé gli utenti.

Voiijer va oltre le tradizionali piattaforme di social media condividendo la storia completa dell'esplorazione. Invece di presentare semplicemente un'istantanea o una bella immagine, Voiijer consente agli utenti di sperimentare l'azione, l'educazione e la bellezza del mondo naturale. L'app fornisce un accesso approfondito e in tempo reale alle meraviglie della natura.

Una delle caratteristiche principali di Voiijer è la capacità di viaggiare con i migliori esploratori nelle loro spedizioni. Gli utenti possono seguire rinomati esploratori come la dottoressa Meg Lowman, un'esperta di tettoie forestali, e Wilson Cheung, che si avventura nelle regioni polari. Questi viaggi offrono aggiornamenti in tempo reale e approfondimenti su domande affascinanti sul mondo naturale.

Voiijer mette anche in mostra una comunità globale di appassionati della natura. Gli utenti possono esplorare contenuti incentrati sulla natura condivisi da appassionati di tutto il mondo, che cambiano costantemente. Ciò consente agli utenti di vedere come persone diverse si connettono con la natura e ne apprezzano la bellezza in vari modi.

Inoltre, Voiijer consente agli utenti di condividere le proprie avventure attraverso foto, video, appunti scritti, registrazioni audio e persino scansioni 3D. La funzionalità “Teaser” della piattaforma semplifica la condivisione di post su altri profili di social media, invitando i social network esistenti degli utenti a vivere in prima persona le proprie avventure.

Voiijer è una piattaforma innovativa che non solo favorisce una connessione più profonda con il mondo naturale, ma amplifica anche la conoscenza dell’ambiente su scala più ampia. Riunendo i punti di vista di milioni di persone, Voiijer mira a ispirare la scoperta e promuovere una migliore comprensione del nostro pianeta.

