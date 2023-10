Una nuova ricerca conferma che le antiche impronte umane nel Nuovo Messico risalgono a 21,500 anni fa

Un nuovo studio ha fornito ulteriori prove per confermare che le impronte umane nel deserto del Nuovo Messico hanno almeno 21,500 anni. Questa scoperta mette in discussione le ipotesi precedenti sui tempi della presenza umana in Nord America durante l’Ultimo Massimo Glaciale. Il team di scienziati, guidato dai geologi Jeff Pigati e Kathleen Springer dell'US Geological Survey (USGS), ha condotto rigorose tecniche di datazione per convalidare i controversi risultati iniziali.

La datazione originale si basava sulla datazione al radiocarbonio dei semi a spirale dell'erba focaia, che sono stati trovati incastonati nelle impronte fossilizzate. La datazione al radiocarbonio si basa sul decadimento del C-14, una forma radioattiva del carbonio, per determinare l'età di un campione. Tuttavia, la dipendenza dalle piante acquatiche ha sollevato preoccupazioni tra la comunità archeologica a causa della possibilità che il carbonio disciolto più vecchio venga assorbito dalle piante.

Per rispondere a queste preoccupazioni, il team ha raccolto polline di conifere dallo stesso strato geologico dell’erba, nonché campioni di quarzo dagli strati dell’impronta. Il polline di conifere, essendo terrestre e non soggetto agli stessi effetti di serbatoio di carbonio, ha prodotto risultati coerenti che vanno da 22,600 a 23,400 anni fa. La datazione del quarzo utilizzando la luminescenza stimolata otticamente ha confermato che le impronte furono esposte alla luce solare circa 21,500 anni fa.

La convergenza di queste linee di evidenza indipendenti supporta fortemente la conclusione che gli esseri umani erano effettivamente presenti in Nord America durante l’Ultimo Massimo Glaciale. Questa scoperta ha implicazioni significative per la nostra comprensione della migrazione e dell’abitazione umana in un mondo in rapido cambiamento.

La ricerca, pubblicata sulla rivista Science, non solo fa luce sulla storia umana antica, ma dimostra anche l’efficacia delle metodologie di datazione mirate nel superare lo scetticismo e affinare la nostra conoscenza del passato.

Fonte:

– “Una nuova datazione conferma che le antiche impronte umane sulle White Sands hanno 23,000 anni” – ScienceAlert

– “Una datazione rigorosa garantisce che le impronte antiche siano le più antiche del Nord America” – USGS