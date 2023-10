La Corrente del Golfo si sta indebolendo e le implicazioni sono profonde

Un recente studio condotto dai ricercatori della Woods Hole Oceanographic Institution e dell’Università di Miami ha confermato che la Corrente del Golfo, uno dei principali sistemi meteorologici, si sta effettivamente indebolendo. Ciò ha conseguenze significative sui modelli climatici a livello globale.

I ricercatori hanno analizzato quattro decenni di dati provenienti dallo Stretto della Florida, comprese le misurazioni del volume di acqua di mare trasportata attraverso la regione. Hanno scoperto che il trasporto della Corrente del Golfo è diminuito di circa il 4% negli ultimi 40 anni, fornendo la prima “prova osservativa conclusiva e inequivocabile” di un rallentamento.

Anche se nello studio non sono state specificatamente identificate le ragioni alla base di questo indebolimento, i ricercatori affermano che esiste una probabilità del 99% che non si tratti di un evento casuale. Tuttavia, non sono stati in grado di determinare in che misura ciò sia correlato al cambiamento climatico o se si tratti di una variazione naturale.

La Corrente del Golfo svolge un ruolo cruciale nel sistema climatico, poiché scorre dal Golfo del Messico, intorno alla Florida, lungo la costa orientale degli Stati Uniti e nell’Oceano Atlantico. L'acqua più calda che trasporta influenza vari fattori come temperature, precipitazioni, livello del mare e attività degli uragani. Trasporta anche i nutrienti, compreso il carbonio, attraverso l’oceano.

Lo studio ha utilizzato un modello bayesiano complesso per analizzare i dati provenienti da letture satellitari, cavi sottomarini e registrazioni sul campo. Queste osservazioni oceaniche a lungo termine sono cruciali per identificare tendenze che durano diversi decenni o più.

Anche se è chiaro che la Corrente del Golfo si sta indebolendo e che il riscaldamento globale sta probabilmente contribuendo a questo fenomeno, le conseguenze specifiche sono incerte. La Corrente del Golfo e i modelli meteorologici ad essa associati hanno un impatto significativo sul clima del pianeta, influenzando eventi meteorologici estremi, temperature medie e precipitazioni.

È importante considerare anche il modo in cui i cambiamenti climatici influenzeranno in definitiva i sistemi meteorologici, causando potenzialmente ulteriori disagi. I ricercatori sperano che le tecniche di analisi dei dati utilizzate in questo studio possano essere applicate ad altre regioni oceaniche per rilevare ulteriori segnali di cambiamento climatico.

"La Corrente del Golfo è un'arteria vitale per la circolazione dell'oceano, quindi le conseguenze del suo indebolimento sono globali", afferma l'oceanografa Lisa Beal dell'Università di Miami.

I risultati dello studio sono stati pubblicati su Geophysical Research Letters.

