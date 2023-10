Nuove scoperte confermano antiche impronte umane nel Nord America

By

Una nuova ricerca ha supportato le scoperte precedenti secondo cui le antiche impronte umane conservate nel Parco nazionale di White Sands nel New Mexico hanno tra 21,000 e 23,000 anni. Questa scoperta estende la cronologia dei primi arrivi umani in Nord America durante l’Ultimo Massimo Glaciale. Le impronte forniscono la prova della presenza umana accanto alle specie della megafauna nordamericana per migliaia di anni prima della loro estinzione.

Per molti anni si è creduto che l’uomo fosse arrivato nelle Americhe circa 13,000 anni fa. Le scoperte di punte di proiettili scanalate nei siti di Folsom e Clovis nel New Mexico alla fine degli anni '1920 hanno messo in discussione questa convinzione, spingendo l'arrivo dell'uomo a circa 10,900-13,000 anni fa. Le scoperte successive nel corso del XX secolo hanno esteso ulteriormente la cronologia, confermando che gli esseri umani migrarono nel Nord America almeno 20 anni fa.

Tuttavia, recenti scoperte hanno indicato tempi di arrivo ancora più antichi, suscitando polemiche nella comunità archeologica. La datazione delle impronte fossili a White Sands nel 2021 ha suggerito una presenza umana in Nord America fino a 10,000 anni prima di quanto si pensasse in precedenza.

Nel nuovo studio, due approcci di ricerca indipendenti hanno confermato i risultati precedenti. La datazione al radiocarbonio dei semi trovati all'interno delle impronte ha fornito le età originali, ma è stata criticata a causa del potenziale di risultati fuorvianti dalle piante acquatiche. Il nuovo studio ha utilizzato il polline associato alle conifere per ottenere datazioni al radiocarbonio, eliminando la possibilità di picchi di carbonio. Queste date erano statisticamente identiche all’età dei semi, fornendo un’ulteriore conferma.

Inoltre, la datazione con luminescenza stimolata otticamente ha rivelato che i campioni di quarzo delle impronte furono esposti l’ultima volta alla luce solare circa 21,500 anni fa, supportando la linea temporale determinata dalla datazione al radiocarbonio.

La nuova ricerca non solo conferma l’età delle antiche impronte, ma fa anche luce sul duro ambiente del Pleistocene in cui vivevano gli antichi americani. I campioni di polline riflettono le condizioni glaciali fredde e umide, in contrasto con la vegetazione desertica che si trova oggi.

Questi risultati contribuiscono ad un crescente numero di prove che dimostrano che gli esseri umani arrivarono in Nord America molto prima di quanto si credesse in precedenza. Sottolineano l’importanza della continua ricerca ed esplorazione per scoprire la vera storia della migrazione e degli insediamenti umani nelle Americhe.

