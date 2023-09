Un nuovo studio mostra che la trigonellina nel caffè può migliorare la memoria e l'apprendimento

Un recente studio condotto da ricercatori dell’Università di Tsukuba ha rivelato che la trigonellina (TG), un composto presente nel caffè, nei semi di fieno greco e nel ravanello, può migliorare la memoria e l’apprendimento spaziale nei topi. Lo studio ha utilizzato un approccio integrato, combinando prospettive cognitive e di biologia molecolare per esplorare gli effetti dei TG sul declino cognitivo legato all’età.

I ricercatori hanno somministrato TG per via orale a topi SAMP8 (senescenza accelerata) per una durata di 8 giorni. I topi sono stati poi sottoposti al test del labirinto acquatico di Morris per valutare il loro apprendimento spaziale e le prestazioni della memoria. I risultati hanno mostrato un miglioramento significativo nelle prestazioni dei topi trattati con TG rispetto al gruppo di controllo.

Per comprendere i meccanismi molecolari sottostanti, i ricercatori hanno condotto un'analisi trascrittomica dell'intero genoma dell'ippocampo. Hanno scoperto che i TG modulavano le vie di segnalazione correlate allo sviluppo del sistema nervoso, alla funzione mitocondriale, alla sintesi di ATP, all’infiammazione, all’autofagia e al rilascio di neurotrasmettitori.

Inoltre, lo studio ha rivelato che i TG erano in grado di sopprimere la neuroinfiammazione inibendo l’attivazione del fattore di trascrizione NF-κB attraverso il fattore di segnalazione Traf6. Ciò suggerisce che i TG hanno il potenziale per prevenire e alleviare il declino cognitivo legato all’età migliorando l’apprendimento spaziale e la memoria.

La ricerca di composti naturali in grado di migliorare la funzione cognitiva negli individui che invecchiano ha guadagnato notevole attenzione negli ultimi anni. Questo studio contribuisce a questa priorità di ricerca evidenziando il potenziale dei TG come composto funzionale in grado di migliorare il declino cognitivo legato all’età.

In conclusione, i risultati di questo studio dimostrano gli effetti positivi della Trigonellina nel migliorare la memoria e l’apprendimento spaziale. Sono necessarie ulteriori ricerche per esplorare il pieno potenziale dei TG come agente terapeutico per il declino cognitivo legato all’età.

Fonte: GeroScience – “La trascrittomica e le prove biochimiche del miglioramento dell’apprendimento e del declino della memoria della trigonellina nel modello SAMP8 (senescenza accelerata del topo incline 8) sopprimono le citochine proinfiammatorie e aumentano il rilascio di neurotrasmettitori”.