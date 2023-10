Le coppie di uccelli marini con personalità simili sono genitori migliori, risultati di uno studio

Un recente studio condotto dall’Università di Liverpool suggerisce che le coppie di uccelli marini con personalità simili tendono ad essere genitori migliori. Lo studio ha anche scoperto che la compatibilità della personalità gioca un ruolo significativo nella longevità delle relazioni delle coppie.

I ricercatori si sono concentrati sulle abitudini riproduttive delle coppie di gabbiani tridattili dalle zampe nere e hanno osservato che le coppie con personalità corrispondenti avevano meno probabilità di perdere i loro pulcini. È noto che questo evento spinge gli uccelli monogami a cercare nuovi partner. Lo studio si è svolto alle Svalbard, situate all’interno del Circolo Polare Artico, e mirava ad analizzare l’impatto della compatibilità della personalità sia sulle capacità genitoriali che sulla stabilità dei legami di coppia.

Per valutare la personalità degli uccelli, i ricercatori hanno presentato loro un pinguino giocattolo di plastica blu per misurare il loro livello di audacia. Dopo aver analizzato le loro reazioni, il team ha confrontato le personalità degli uccelli accoppiati e ha collegato questi risultati ai tassi di successo nella genitorialità e alla probabilità di separazione.

Lo studio ha scoperto che maggiori differenze nelle personalità erano associate a una maggiore probabilità di perdita dei pulcini, il che, a sua volta, aumentava la probabilità che le coppie si separassero. Ciò è particolarmente significativo dato l’ambiente riproduttivo dei gabbiani tridattili, dove la genitorialità single è impegnativa a causa di compiti come il foraggiamento e la salvaguardia del nido che richiedono il coinvolgimento di entrambi i genitori.

L'autrice principale Fionnuala McCully ha spiegato: "Avere personalità simili all'interno delle coppie rende più facile per i genitori prevedere e rispondere al comportamento dell'altro". I genitori degli uccelli marini trascorrono lunghi periodi separati durante la ricerca del cibo, quindi spesso devono prendere decisioni senza la presenza del loro partner. Personalità simili consentono comportamenti più prevedibili, consentendo scelte informate a vantaggio di entrambi i partner.

I gabbiani tridattili sono noti per le loro relazioni a lungo termine, spesso rimangono con lo stesso compagno per gran parte della loro vita. La decisione di “divorziare” viene presa raramente a meno che non sia spinta da ragioni significative, come la perdita di un pulcino. Questa ricerca arriva in un momento critico poiché i gabbiani tridattili si trovano ad affrontare un numero in calo a causa di fattori come il cambiamento climatico e le attività umane, inclusa la pesca eccessiva, che minacciano la sopravvivenza dei loro piccoli.

I risultati dello studio sottolineano l'importanza della compatibilità nelle relazioni tra animali ed evidenziano le sfide che la popolazione di gabbiani tridattili, già a rischio di estinzione, potrebbe affrontare in futuro. A meno che non vi sia un cambiamento significativo nel comportamento umano e nell’affrontare le preoccupazioni ambientali, anche le coppie di gabbiani tridattili più compatibili potrebbero avere difficoltà a superare queste sfide.

La ricerca è stata pubblicata sulla rivista Ethology.

Fonte:

– Studio condotto dall’Università di Liverpool

– Rivista di etologia.