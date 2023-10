I contributi complementari del telescopio spaziale James Webb e del telescopio spaziale Hubble

Il telescopio spaziale James Webb (JWST) è spesso considerato il successore del telescopio spaziale Hubble (HST), ma l'Hubble continua a svolgere un ruolo cruciale nell'esplorazione scientifica. Un confronto tra le immagini di entrambi i telescopi dello stesso oggetto, NGC 5068, dimostra il loro valore individuale e i vantaggi della loro collaborazione.

NGC 5068 è una galassia di campo, il che significa che non è associata gravitazionalmente a un gruppo o ammasso di galassie. Di conseguenza, mantiene la sua forma e ospita una significativa popolazione di stelle e migliaia di regioni di formazione stellare. La barra centrale all’interno di NGC 5068 ospita un buco nero supermassiccio, la cui influenza gravitazionale modella la galassia e controlla la dispersione della velocità delle stelle. I bracci a spirale, alimentati dalle onde di densità, mostrano una formazione stellare attiva indicata dalle macchie rosa brillante.

Mentre NGC 5068 appare debole alla visione umana, l’Hubble eccelle nel rilevare oggetti non solo nella luce visibile ma anche negli spettri ultravioletti e del vicino infrarosso. Questa capacità di osservazione a più lunghezze d’onda illustra la forza di Hubble, che non può essere duplicata dal JWST.

Il JWST supera l'Hubble in potenza e opera principalmente nello spettro infrarosso. I suoi due strumenti di imaging primari, NIRCam (Near-Infrared Camera) e MIRI (Mid-Infrared Instrument), gli consentono di osservare oggetti nove volte più lontani dell'Hubble. Inoltre, il JWST possiede una gamma di filtri per affinare ulteriormente le sue osservazioni.

NGC 5068 è un bersaglio ideale per il JWST grazie alla sua ricca formazione stellare e alla presenza di gas che dà vita alle stelle. Le potenti capacità infrarosse del JWST gli consentono di penetrare il velo di gas e studiare i processi di formazione stellare. La sua immagine di NGC 5068 rivela dettagli che non sono così evidenti nell'immagine di Hubble, mostrando la risoluzione e le capacità superiori del JWST.

Entrambi i telescopi non sono in competizione ma si completano a vicenda. Insieme, forniscono immagini più complete e dettagliate di oggetti come NGC 5068. Questo approccio cooperativo è dimostrato nel programma di osservazione PHANGS (Physics at High Angular Resolution in Near GalaxieS), dove le immagini del JWST di 19 regioni di formazione stellare vicine sono combinate con L'ampio catalogo di Hubble di oltre 10,000 regioni di formazione stellare. Questo programma, insieme ai contributi di altri telescopi come ALMA e VLT, consente agli astronomi di studiare le prime fasi della formazione stellare e di affinare i modelli teorici.

Il telescopio spaziale James Webb e il telescopio spaziale Hubble, pur distinti nelle loro capacità, lavorano in tandem per far avanzare significativamente la ricerca astronomica. I punti di forza e i contributi di ciascun telescopio si completano a vicenda, determinando una comprensione più profonda dell'universo.

