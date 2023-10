Il nuovo strumento di editing genetico basato su CRISPR è promettente per il trattamento dei disturbi genetici

I ricercatori dell’Università di Tokyo hanno sviluppato un nuovo strumento di modifica genetica che potrebbe potenzialmente rivoluzionare i trattamenti per le malattie genetiche. Lo strumento è una versione modificata dell’enzima AsCas12f, che è solo un terzo delle dimensioni dell’enzima Cas9 comunemente utilizzato. Queste dimensioni più piccole consentono un rilascio più efficiente dell’enzima nelle cellule, migliorando potenzialmente l’efficacia della terapia genica.

Per migliorare la capacità di modifica dell'enzima AsCas12f, il gruppo di ricerca ha creato mutazioni e varianti dell'enzima potenziate dall'attività. Queste varianti hanno dimostrato una capacità di modifica 10 volte maggiore rispetto all'enzima originale. L’AsCas12f ingegnerizzato è stato testato sui topi e si dimostra promettente per lo sviluppo di trattamenti più efficaci per i pazienti con malattie genetiche.

I ricercatori hanno pubblicato i loro risultati sulla rivista Cell, dove hanno concluso che le varianti AsCas12f ingegnerizzate potrebbero fungere da piattaforma minima di modifica del genoma per la terapia genica in vivo. Le dimensioni compatte dell'enzima AsCas12f lo rendono un candidato interessante per la diffusione tramite virus adeno-associati (AAV), comunemente utilizzati come trasportatori di materiale genetico nella terapia genica. La dimensione più piccola consente un confezionamento più efficiente dell'enzima nei vettori AAV.

Il team ha utilizzato una combinazione di analisi strutturale e metodi di scansione mutazionale profonda per identificare le mutazioni che migliorerebbero l’efficacia dell’enzima nelle cellule umane. Hanno poi utilizzato la microscopia elettronica criogenica per analizzare la struttura di AsCas12f e progettare la nuova versione dell’enzima con capacità di modifica migliorate.

I ricercatori hanno anche notato la possibilità di utilizzare la modellazione computazionale o l’apprendimento automatico in studi futuri per identificare combinazioni ancora migliori di mutazioni per ulteriori miglioramenti. Ritengono che questo approccio potrebbe essere applicato ad altri enzimi Cas, portando potenzialmente allo sviluppo di enzimi di modifica del genoma in grado di colpire un'ampia gamma di geni.

Nel complesso, questo nuovo strumento di editing genetico basato su CRISPR ha il potenziale per far avanzare significativamente il campo della terapia genica e migliorare le opzioni di trattamento per i pazienti con malattie genetiche.

