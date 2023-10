Navigazione nella libreria HQ

Questo articolo fornisce un elenco di risorse disponibili presso la Biblioteca del quartier generale della NASA che possono aiutare scienziati e ricercatori a comunicare il loro lavoro al pubblico. Comprende libri, e-book, riviste e risorse Internet che coprono vari aspetti della comunicazione scientifica.

Lo scopo di questo elenco è assistere i dipendenti e gli appaltatori della NASA nella ricerca di materiali che possano aiutarli a comunicare in modo efficace le loro ricerche al grande pubblico. L'elenco include libri come "A Field Guide for Science Writers" di Deborah Blum, Mary Knudsen e Robin Marantz Henig e "Am I Making Myself Clear?: A Scientist's Guide to Talking to the Public" di Cornelia Dean. Questi libri forniscono consigli pratici e suggerimenti su come comunicare in modo efficace idee scientifiche complesse a un pubblico non specializzato.

L’elenco include anche e-book come “Self-promotion for Introverts: The Quiet Guide to Getting Ahead” di Nancy Ancowitz e “Content Nation: Surviving and Thriving as Social Media Technology Changes Our Lives and Our Future” di John Blossom. Questi e-book forniscono approfondimenti su come gli scienziati possono utilizzare i social media e altre piattaforme digitali per promuovere il proprio lavoro e interagire con il pubblico.

Oltre a libri ed e-book, l’elenco comprende riviste come “CAPjournal: Communicating Astronomy with the Public” e “Journal of Science Communication”. Queste riviste pubblicano articoli e documenti di ricerca sulle migliori pratiche e strategie per la comunicazione scientifica.

Infine, l'elenco include risorse Internet come il Centro per l'impegno pubblico con la scienza e la tecnologia dell'American Association for the Advancement of Science e il sito web Communicating Astronomy with the Public. Queste risorse forniscono ulteriori informazioni e risorse a scienziati e ricercatori che desiderano migliorare le proprie capacità di comunicazione scientifica.

Nel complesso, questo elenco mira a fornire ai dipendenti e agli appaltatori della NASA una raccolta completa di risorse che possano aiutarli a comunicare in modo efficace il proprio lavoro al grande pubblico.

