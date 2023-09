Le cellule umane seguono uno schema di dimensioni e conteggio

By

In un recente studio pubblicato negli Atti della National Academy of Sciences, i ricercatori della McGill University hanno scoperto un modello affascinante nelle cellule umane che sembra seguire una simmetria matematica coerente in tutto l’organismo. Lo studio rivela una relazione inversa tra dimensione e conteggio delle cellule, suggerendo un compromesso tra queste variabili.

La dimensione e il numero delle cellule svolgono un ruolo cruciale nella crescita e nel funzionamento del corpo umano. Tuttavia, fino ad ora, nessuno studio completo ha esaminato la relazione tra questi fattori nell’intero organismo umano. Per colmare questa lacuna, il team di ricerca ha compilato dati provenienti da oltre 1,500 fonti pubblicate per creare un set di dati dettagliato sulle dimensioni delle cellule e sul conteggio dei principali tipi di cellule.

I risultati dello studio mostrano che all’aumentare delle dimensioni delle cellule, il numero delle cellule diminuisce e viceversa. Ciò significa che le cellule all'interno di una determinata classe di dimensioni contribuiscono equamente alla biomassa cellulare totale del corpo. La relazione tra dimensione e conteggio delle cellule è valida per vari tipi di cellule e classi di dimensioni, indicando un modello coerente di omeostasi.

I ricercatori stimano che un maschio abbia circa 36 trilioni di cellule nel proprio corpo, mentre le femmine ne hanno circa 28 trilioni e un bambino di dieci anni circa 17 trilioni di cellule. La distribuzione della biomassa cellulare è dominata dalle cellule muscolari e adipose, mentre i globuli rossi, le piastrine e i globuli bianchi hanno un’influenza significativa sulla conta cellulare.

È interessante notare che ogni tipo di cellula mantiene un intervallo di dimensioni caratteristico che rimane uniforme durante lo sviluppo di un individuo. Questo modello è coerente in tutte le specie di mammiferi, suggerendo un principio fondamentale della biologia cellulare.

Nel complesso, questa ricerca fa luce sulla complessa relazione tra dimensione e numero delle cellule nel corpo umano. I risultati forniscono preziose informazioni sullo sviluppo e sul funzionamento delle cellule, aprendo nuove strade per ulteriori esplorazioni nel campo della biologia.

