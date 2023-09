Linee guida etiche necessarie per la ricerca sui voli spaziali commerciali

Con l’espansione delle operazioni di volo spaziale commerciale, gli esperti chiedono la definizione di linee guida etiche per la ricerca condotta su questi voli. Le potenziali migliaia di passeggeri che si avventureranno nello spazio offrono un’opportunità unica per far avanzare la ricerca che garantisce la sicurezza delle future operazioni spaziali e affronta i problemi di salute derivanti dall’esposizione alla microgravità. Tuttavia, gli attuali quadri etici specificamente adattati alla ricerca sui voli spaziali commerciali sono agli inizi.

Un gruppo di esperti, riunito dal Centro per l’etica medica e la politica sanitaria del Baylor College of Medicine, sottolinea l’urgenza di sviluppare linee guida per tale ricerca. In un articolo pubblicato sulla rivista Science, il panel delinea quattro principi fondamentali su cui dovrebbero basarsi queste linee guida.

Il primo principio enfatizza la responsabilità sociale, affermando che la ricerca sui voli spaziali commerciali, finanziati da ingenti investimenti pubblici, dovrebbe apportare benefici alla società nel suo complesso. Il secondo principio richiede rigore scientifico, sollecitando contro studi mal progettati e di bassa priorità che producono dati di scarsa qualità e sprecano risorse. Il terzo principio suggerisce che i rischi della ricerca dovrebbero essere proporzionali ai possibili benefici, mentre l’ultimo principio enfatizza l’idea di “gestione globale”, garantendo che i benefici della ricerca siano goduti da tutti.

Mentre il consenso informato e l’autonomia individuale sono generalmente prioritari nei quadri di etica medica, il numero limitato di potenziali partecipanti ai voli spaziali commerciali richiede una maggiore enfasi sulla promozione dei benefici dei futuri sforzi di ricerca. Tutti i potenziali partecipanti dovrebbero essere pienamente informati sul valore sociale dei protocolli di ricerca proposti ed essere incoraggiati a partecipare. Incentivare la partecipazione può essere giustificato, purché i rischi siano attentamente considerati e si evitino incentivi indebiti.

L'approccio della NASA alla partecipazione alla ricerca può servire da guida per gli sforzi futuri. L'agenzia spaziale consente alle persone che volano nello spazio di scegliere tra una varietà di studi, garantendo loro autonomia nel processo decisionale.

In conclusione, man mano che i voli spaziali commerciali diventano più diffusi, è fondamentale stabilire linee guida etiche per la ricerca condotta su questi voli. Queste linee guida dovrebbero dare priorità alla responsabilità sociale, al rigore scientifico, ai rischi e ai benefici proporzionali e alla gestione globale per garantire che la ricerca sui voli spaziali commerciali sia condotta in modo etico e vantaggioso.

