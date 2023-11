Il potenziale per la vita sugli esopianeti: approfondimenti dalle comete

Una nuova ricerca suggerisce che le comete potrebbero aver svolto un ruolo cruciale nel fornire gli ingredienti necessari per la vita sulla Terra. Ora, gli scienziati dell’Istituto di Astronomia dell’Università di Cambridge stanno esplorando la possibilità che anche gli esopianeti possano aver ricevuto queste “consegne speciali” dalle comete, fornendo spunti sulla ricerca della vita oltre il nostro sistema solare.

Mentre le origini dell'acqua terrestre e delle molecole necessarie alla vita sono ancora dibattute tra gli scienziati, le comete sono emerse come probabili candidati. Questi corpi ghiacciati, costituiti da polvere, roccia e composti organici, avrebbero potuto potenzialmente fornire i semi della vita al nostro pianeta. Ma che dire degli esopianeti in altre parti dell’universo?

Per rispondere a questa domanda, i ricercatori hanno sviluppato modelli matematici per capire come le comete potrebbero teoricamente trasportare gli elementi costitutivi della vita su altri pianeti all’interno della galassia della Via Lattea. Sebbene i risultati non costituiscano una prova conclusiva dell’esistenza della vita sugli esopianeti, contribuiscono a restringere il campo della ricerca di mondi potenzialmente abitabili.

"Stiamo imparando sempre di più sulle atmosfere degli esopianeti, quindi volevamo vedere se ci sono pianeti in cui le molecole complesse potrebbero essere trasportate anche dalle comete", ha spiegato l'autore dello studio Richard Anslow dell'Istituto di Astronomia dell'Università di Cambridge.

Lo studio si è concentrato sull’identificazione dei sistemi solari con stelle simili al nostro Sole, dove i pianeti fitti creano quelli che gli scienziati chiamano “sistemi piselli in un baccello”. Nelle simulazioni, il team ha scoperto che le comete che viaggiano dai confini esterni di questi sistemi subirebbero impatti più lenti a causa del rimbalzo tra le orbite dei pianeti vicini. Ciò potrebbe aumentare le possibilità che gli ingredienti per la vita sopravvivano intatti.

D’altro canto, le simulazioni hanno anche rivelato sfide per la vita sui pianeti rocciosi che circondano le stelle nane rosse, note come stelle nane M, che sono le più comuni nella galassia. Questi pianeti subiscono impatti più ad alta velocità, diminuendo la probabilità che le comete riescano a seminare la vita, in particolare se i pianeti sono ampiamente distanziati.

Mentre la ricerca della vita oltre la Terra avanza, la combinazione di intuizioni provenienti dall’astronomia e dalla chimica può aiutare ad affrontare domande fondamentali sulle nostre origini e sulla potenziale esistenza della vita altrove. È un momento entusiasmante per l'esplorazione scientifica e per la prospettiva di scoprire nuovi percorsi che potrebbero portare a un'enorme varietà di forme di vita.

FAQ:

D: Cosa sono le comete?

R: Le comete sono corpi ghiacciati composti da polvere, roccia e composti organici che orbitano attorno al Sole.

D: Cosa sono gli esopianeti?

R: Gli esopianeti sono pianeti che orbitano attorno a stelle al di fuori del nostro sistema solare.

D: Qual è il significato delle comete nella ricerca della vita?

R: Le comete sono considerate potenziali portatrici degli ingredienti organici necessari alla vita. Il loro studio fornisce informazioni sui possibili meccanismi attraverso i quali la vita potrebbe aver avuto origine sulla Terra e sul potenziale della vita su altri esopianeti.

D: Cosa sono i “sistemi piselli in un baccello”?

R: I “sistemi piselli in un baccello” si riferiscono a sistemi solari con più pianeti strettamente raggruppati, creando una configurazione unica.

Fonte:

– [Istituto di Astronomia dell'Università di Cambridge](https://www.ast.cam.ac.uk/)