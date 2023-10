L'affascinante mondo delle comete: uno sguardo più da vicino

By

Le comete hanno sempre catturato l'immaginazione delle persone. Questi oggetti celesti sono noti per la loro natura imprevedibile e per le loro affascinanti lunghe code. Ma di cosa sono fatte esattamente le comete, da dove vengono e come sviluppano la coda?

Le comete sono ciò che resta dei primi giorni della formazione del sistema solare, circa 4.5 miliardi di anni fa. Man mano che il sistema solare prendeva forma, la maggior parte del materiale, inclusi gas, polvere, rocce e metalli, divenne parte del Sole e dei pianeti. Tuttavia, alcuni di questi materiali che non furono catturati finirono per diventare comete e asteroidi.

Gli astronomi spesso si riferiscono alle comete come “palle di neve sporche” o “palle di terra ghiacciate” perché sono costituite da grumi di roccia, polvere, ghiaccio e vari gas e molecole. Il nucleo di una cometa è il nucleo costituito da questi materiali.

Il nucleo è circondato da uno strato poroso di ghiaccio, simile a un cono di neve, e da una densa crosta che si forma quando la cometa si avvicina al Sole e riscalda i suoi strati esterni. Questo paragone con il gelato fritto, con un esterno croccante e un interno soffice, aiuta a visualizzare la struttura delle comete.

Le comete sono relativamente piccole e scure rispetto ad altri oggetti del sistema solare, il che le rende difficili da vedere a meno che non si avvicinino al Sole. Man mano che si avvicinano al Sole, le comete si riscaldano, provocando la transizione diretta dei gas congelati e delle molecole al loro interno dal ghiaccio solido al gas attraverso la sublimazione. Il gas e la polvere rilasciati formano una nuvola attorno alla cometa nota come chioma.

Interagendo con il Sole, la chioma dà origine a due diverse code. La coda ionica, composta da gas, appare blu e si forma quando la radiazione solare strappa gli elettroni dai gas, lasciando loro ioni carichi positivamente. Questi ioni vengono poi spinti via dal vento solare, creando una coda che si estende dalla cometa. D'altra parte, la coda di polvere si forma dalle particelle di polvere rilasciate durante la sublimazione e viene allontanata dal Sole dalla pressione della luce solare. La coda di polvere riflette la luce solare e curva dietro la cometa mentre si muove.

La lunghezza e la luminosità della coda di una cometa aumentano man mano che si avvicina al Sole. Alcune code possono crescere più lunghe del nucleo stesso, raggiungendo una lunghezza di circa mezzo milione di miglia.

Le comete hanno orbite molto eccentriche, seguendo ovali allungati che le portano dall'estrema vicinanza al Sole a distanze molto lontane. Quando le comete si avvicinano al Sole, accelerano per la conservazione del momento angolare. Si ritiene che la maggior parte delle comete provengano dalla nube di Oort, una regione lontana del sistema solare costituita da piccoli corpi. Questa nube sferica circonda il sistema solare e il suo confine più interno è circa 2,000 volte più lontano dal Sole che dalla Terra.

Comprendere le comete e le loro intriganti caratteristiche offre uno sguardo sull'affascinante mondo oltre il nostro pianeta. Rappresentano i resti degli albori del sistema solare e continuano ad affascinare sia gli astronomi che gli appassionati di spazio.

– NASA – Amministrazione Nazionale dell’Aeronautica e dello Spazio.