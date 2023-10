Una massiccia cometa si avvicina alla Terra: 12P/Pons-Brooks

Una cometa colossale, tre volte più grande del Monte Everest, si sta dirigendo verso la Terra. Conosciuto come 12P/Pons-Brooks, questo enorme oggetto celeste ha un diametro stimato di 18.6 miglia. Il nucleo della cometa contiene criomagma, una miscela di ghiaccio, polvere e gas. Recentemente, la cometa è esplosa per la seconda volta in quattro mesi, riacquistando le sue caratteristiche caratteristiche “cornute”.

L'esplosione avviene quando la radiazione solare colpisce l'interno della cometa, provocando un aumento di pressione e innescando un'esplosione. Il contenuto freddo della cometa viene poi espulso nello spazio attraverso le fessure del nucleo, creando l'aspetto simile a un corno. Richard Miles della British Astronomical Association (BAA) ipotizza che la forma particolare delle bocche criovulcaniche, combinata con i blocchi, porti all'espulsione di materiale in uno schema di flusso unico.

È interessante notare che la 12P è tra le poche comete note a possedere vulcani di ghiaccio attivi. La BAA ha monitorato da vicino la cometa e ha rilevato la seconda esplosione il 5 ottobre. L'aumento di luminosità osservato durante questa esplosione era dovuto alla luce aggiuntiva riflessa dalla chioma espansa, dalla nube di gas e polvere che circondava il nucleo. Le immagini dell'esplosione sono state catturate utilizzando il telescopio Faulkes North da 2.0 m sull'isola hawaiana di Maui da Jose Manuel Pérez Redondo.

Nonostante la sua attuale traiettoria verso la Terra, l’avvicinamento più vicino di 12P/Pons-Brooks non è previsto fino al 21 aprile 2024. Se visibile ad occhio nudo, sarà un’occasione importante per gli astronomi. Tuttavia, passerà più di un secolo prima che la cometa ritorni nelle nostre vicinanze, con il prossimo ritorno previsto nel 2095. Per fortuna, si troverà a una distanza di sicurezza di 232 milioni di km dalla Terra.

Questa cometa è nota agli scienziati da molto tempo. Fu scoperto per la prima volta da Jean-Louis Pons il 12 luglio 1812 e successivamente riscoperto in modo indipendente da William Robert Brooks nel 1883. Questo è il motivo per cui viene chiamato 12P/Pons-Brooks. L'eruzione di luglio è stata la prima in 69 anni per il 12P, con la chioma che si è espansa 7,000 volte più largamente del nucleo.

L'entità del coma durante la recente esplosione rimane incerta, ma la BBA riferisce che è stata due volte più intensa di quella precedente dell'estate. Mentre gli scienziati continuano a studiare questa massiccia cometa, il suo viaggio verso la Terra presenta un affascinante evento celeste che gli astronomi attendono con impazienza.

Definizioni:

– Cryomagma: una miscela di ghiaccio, polvere e gas presente nelle comete.

– Nucleo: il nucleo solido di una cometa.

– Coma: nube di gas e polvere che circonda il nucleo di una cometa.

Fonte:

– L’Associazione Astronomica Britannica (BAA)

– Scienza dal vivo