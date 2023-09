La cometa Nishimura farà una rara apparizione prima di tornare nello spazio

Una cometa appena scoperta, chiamata Nishimura, è destinata a raggiungere il suo massimo avvicinamento alla Terra la prossima settimana, offrendo agli skywatcher un'opportunità unica di intravedere questo spettacolo celeste. Con il suo sorprendente colore verde e le grandi dimensioni di mezzo miglio, la cometa Nishimura è uno spettacolo affascinante nel cielo notturno.

Martedì, questa cometa arriverà a 78 milioni di miglia dalla Terra prima di intraprendere il suo viaggio attorno al Sole e tornare nello spazio. Anche se l'orbita di Nishimura è stata accuratamente mappata e non rappresenta una minaccia per il nostro pianeta, la sua apparizione offre agli astronomi e agli appassionati la possibilità di catturare immagini straordinarie di questo viaggiatore cosmico.

Per osservare la cometa Nishimura, il momento migliore è prima dell'alba quando sarà bassa nel cielo vicino alla costellazione del Leone. Si consiglia di utilizzare un binocolo o un piccolo telescopio per una migliore visibilità. Tuttavia, man mano che Nishimura si avvicina alla Terra, diventerà anche più luminoso, rendendolo più facile da individuare ad occhio nudo.

La cometa sarà visibile nell'emisfero settentrionale fino a mercoledì, quando si prevede che scomparirà dalla vista. Ma non temere, poiché Nishimura riapparirà nell'emisfero australe alla fine di settembre, offrendo un'altra opportunità di testimoniare la sua bellezza.

Ciò che rende particolarmente speciale la cometa Nishimura è il suo colore verde, derivato dalla presenza di “carbonio biatomico, una molecola altamente reattiva che si crea dall’interazione tra la luce solare e la materia organica”. Questa caratteristica unica ha attirato l'attenzione sia degli astronomi professionisti che dilettanti.

È interessante notare che Nishimura non è stato scoperto attraverso rilevamenti di telescopi automatizzati ma da Hideo Nishimura, un astronomo dilettante in Giappone, utilizzando una fotocamera digitale standard e un teleobiettivo. Di conseguenza, la cometa prese il nome del suo scopritore. Questa non è la prima volta che Hideo Nishimura scopre delle comete, poiché in precedenza ne aveva identificate altre due.

Quindi, se le condizioni meteorologiche lo consentono, cogli l'occasione per assistere alla rara apparizione della cometa Nishimura prima che sfrecci intorno al sole e dica addio per i prossimi 400 anni. Lascia che le meraviglie dell'universo si aprano davanti ai tuoi occhi e ammira la bellezza dei nostri vicini cosmici.

