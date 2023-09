La cometa Nishimura bombarda la navicella spaziale della NASA e sopravvive all'incontro ravvicinato con il sole

Una cometa scoperta di recente, la cometa Nishimura (conosciuta anche come C/2023 P1), ha sorpreso gli scienziati fotobombando una navicella spaziale della NASA mentre catturava immagini dell'atmosfera esterna del sole. La cometa, che sembra essere recentemente sopravvissuta a un incontro ravvicinato con il sole, è stata avvistata da uno dei veicoli spaziali del Solar TErrestrial RElations Observatory (STEREO), STEREO-A, il 19 settembre.

Le immagini catturate da STEREO mostrano la cometa che si allontana dal Sole, suggerendo che sia sopravvissuta al suo massimo avvicinamento al Sole il 17 settembre, passando entro 20.5 milioni di miglia da esso. L'astrofisico Karl Battams del Laboratorio di ricerca navale statunitense ha confermato che l'oggetto visto nelle immagini STEREO è effettivamente la cometa Nishimura e che appare in buona salute in base alle immagini preliminari.

Tuttavia, Battams avverte che queste immagini sono a bassa risoluzione e non forniscono dettagli precisi sulle condizioni della cometa. Paragona la situazione al caso della cometa Lovejoy nel 2011, che inizialmente sembrava sana mentre attraversava la corona solare ma in seguito si disintegrò. Battams sottolinea che il destino della cometa Nishimura potrebbe non essere completamente rivelato finché il team non riceverà dati ad alta risoluzione.

La traiettoria della cometa Nishimura continuerà a muoversi verso il basso rispetto alla navicella spaziale fino a quando non uscirà dal campo visivo dell'osservatorio della NASA all'inizio di ottobre. Man mano che la cometa si allontana dalla navicella spaziale, si prevede che diventi più piccola e più debole nelle immagini catturate da STEREO.

Sfortunatamente, la cometa non è stata catturata dal Solar and Heliospheric Observatory (SOHO) della NASA e dal suo coronografo LASCO, poiché evitava il loro campo visivo. Una volta uscita dalla vista di STEREO, la cometa Nishimura continuerà il suo viaggio verso i bordi esterni del sistema solare e si stima che ritornerà nel sistema solare interno nel 2458.

Fonte:

– Space.com (URL di origine: https://www.space.com/comet-nishimura-photobombs-nasa-spacecraft.html)