Perché la cometa di Halley continua ad affascinare gli astronomi

La cometa di Halley ha catturato da tempo l'attenzione e la curiosità di astronomi e osservatori delle stelle. Prende il nome dall'astronomo inglese Edmond Halley, la cometa ha una storia affascinante e un'orbita unica che la distingue dagli altri oggetti celesti.

La storia della cometa di Halley inizia nel 1682 quando Edmond Halley osservò una “stella pelosa” nel cielo notturno. Ha approfondito la documentazione storica di oggetti simili e ha notato uno schema di apparizioni ripetute nel 1531, 1607 e 1682. Sulla base di questi dati, predisse che la "stella pelosa" sarebbe tornata nel 1758. Sebbene Halley non visse abbastanza da vedere la sua Quando la previsione si avverò, la cometa fu osservata nel 1758 e da allora prese il suo nome.

L'orbita della cometa di Halley è ciò che la rende particolarmente degna di nota. Ha un periodo orbitale relativamente breve, compreso tra 75 e 79 anni, il che consente ad alcuni individui di assistere al suo ritorno più di una volta nella vita. Questa prevedibilità rese verificabile la teoria di Halley e costituì una svolta cruciale nella comprensione delle comete.

Le comete possono essere classificate come di breve o lungo periodo in base al loro periodo orbitale. La cometa di Halley rientra nella categoria delle comete di breve periodo, che impiegano meno di 200 anni per orbitare attorno al sole. Al contrario, le comete di lungo periodo possono impiegare da centinaia a milioni di anni per completare una singola orbita.

Sebbene il punto più lontano della cometa di Halley dal Sole, noto come afelio, non sia il momento ideale per l'osservazione, c'è ancora la possibilità di intravedere i resti della cometa. La cometa dà origine a due sciami meteorici annuali: le Eta Aquariidi a maggio e le Orionidi a ottobre. Mentre la cometa orbita attorno al sole, lascia dietro di sé frammenti di polvere cometaria e quando la Terra interseca questi percorsi, assistiamo a questi resti sotto forma di sciami meteorici.

Il prossimo punto più lontano dal Sole della cometa di Halley avverrà il 9 dicembre 2023, segnando l'inizio del suo viaggio di ritorno verso il sistema solare interno. Raggiungerà il punto più vicino al Sole, noto come perielio, il 28 luglio 2061.

FAQ:

D: Quanto spesso ritorna la cometa di Halley?

R: La cometa di Halley ha un periodo orbitale di circa 75-79 anni, il che significa che ritorna nel sistema solare interno entro questo lasso di tempo.

D: Posso vedere la cometa di Halley senza aspettare il suo ritorno?

R: Sebbene il punto più lontano della cometa dal Sole non sia l'ideale per l'osservazione, frammenti della cometa creano lo sciame meteorico delle Eta Aquariidi a maggio e lo sciame meteorico delle Orionidi in ottobre, offrendo l'opportunità di osservare i resti della cometa di Halley.

D: La cometa di Halley è l'unica cometa con un'orbita di breve periodo?

R: No, esistono altre comete di breve periodo con periodi orbitali inferiori a 200 anni. Tuttavia, la cometa di Halley è uno degli esempi più conosciuti e studiati per la sua prevedibilità e significato storico.