- La cometa 2/P Encke e le meteore delle Tauridi "inganneranno" o "scherzeranno" gli osservatori quest'anno?

Ottobre e novembre sono mesi ottimi per l’osservazione delle meteoriti e il 2023 non fa eccezione. Quest'anno, c'è un motivo speciale per essere vigili poiché la cometa 2P Encke, la fonte delle palle di fuoco delle Tauridi di novembre, raggiunge il perielio il 22 ottobre. Sfortunatamente, l'apparizione della cometa di quest'anno non è favorevole per gli osservatori terrestri. Sarà basso nel cielo dell'alba, a soli quattro gradi dal Sole quando raggiungerà il perielio sul lato opposto della sua orbita.

La cometa 2P Encke ha un periodo orbitale di 3.3 anni e fa parte di uno sciame più grande noto come Complesso Encke (o Tauride). Orbita all'interno dell'orbita di Mercurio e si estende fino alla fascia degli asteroidi tra Marte e Giove. Il prossimo passaggio favorevole della cometa avverrà solo l’11 luglio 2030.

Le meteore Tauridi, conosciute anche come palle di fuoco di Halloween, producono due flussi attivi da fine ottobre a metà novembre. Sebbene abbiano un tasso basso di sole cinque meteore all'ora, sono noti per produrre palle di fuoco. Quest'anno la Luna Piena del Cacciatore cade il 28 ottobre, ma la Luna luminosa non dovrebbe ostacolare la visibilità delle palle di fuoco.

Altri sciami meteorici a cui prestare attenzione in questa stagione includono le Orionidi, che raggiungono il picco la mattina di domenica 22 ottobre, con un tasso previsto di 20 meteore all'ora. Si prevede che le Leonidi, che raggiungono il picco intorno al 18 novembre, abbiano un tasso inferiore di sole 15 meteore all'ora. Tuttavia, ci sono prove che potremmo avvicinarci a un sentiero più antico per il torrente Leonid, il che potrebbe portare ad un aumento dell'attività.

Durante gli sciami meteorici, è possibile risalire alle meteore fino al radiante nelle rispettive costellazioni. Ad esempio, se riesci a far risalire una meteora a Orione, è un Orionide e se riesci a farla risalire a Leone, è una Leonide.

Nel complesso, anche se la visibilità della cometa 2P Encke potrebbe essere limitata quest’anno, c’è ancora molto da aspettarsi dalle meteore Tauridi e da altri sciami meteorici.

