Preparazione per un'escursione di successo sul sentiero del Colorado: allenamento, attrezzatura, cibo e acclimatazione

Nel mio tentativo di percorrere il Colorado Trail nel 2022, ho dovuto abbandonare il sentiero dopo 220 miglia. Determinato a riprovare nell’agosto 2023, mi sono reso conto che dovevo apportare alcune modifiche. Questo articolo evidenzia le aree chiave in cui ho apportato modifiche (allenamento, attrezzatura, cibo e acclimatazione) per aumentare le mie possibilità di completare con successo.

Per migliorare la mia formazione, ho identificato alcune lacune nel mio approccio precedente. Anche se avevo fatto molte escursioni e avevo incorporato il salire le scale nella mia routine, mi sono reso conto che avevo bisogno di un allenamento cardiovascolare più mirato e di un ulteriore allenamento per la forza. Ho seguito un programma specifico di 8 settimane che combinava allenamento della forza, cardio regolare ed escursioni di difficoltà crescente. Vivendo a Seattle, ho approfittato delle scale esterne pubbliche per fare esercizi di salita sulle scale. Tuttavia, il mio allenamento ha subito un duro colpo quando mi sono ammalato di raffreddore, costringendomi a saltare alcuni viaggi programmati. Nonostante queste battute d’arresto, sono arrivato al sentiero determinato a superare qualsiasi sfida.

In termini di attrezzatura, miravo a ridurre il peso sui piedi per evitare di esacerbare la fascite plantare che avevo sviluppato. Ho apportato tre modifiche importanti: la Durston X-Mid Pro 2P ha sostituito la mia tenda precedente con una più leggera, ho aggiornato il mio zaino con la Gossamer Gear Mariposa 60 e ho trovato le scarpe giuste nelle Altra Olympus 5, che mi hanno fornito il supporto necessario e spazio nella punta dei piedi.

Affrontando il problema di non riuscire a consumare abbastanza calorie lungo il percorso, mi sono iscritto a Backcountry Foodie, una risorsa per avventurieri del backcountry incentrata su alimentazione, ricette e pianificazione dei pasti. Ho incorporato opzioni liquide nei miei pasti, in particolare a colazione. Ho anche impostato una sveglia sul mio orologio Garmin per ricordarmi di mangiare ogni volta che brucio 500 calorie durante le mie escursioni.

Per acclimatarmi meglio all'altitudine, mi sono fatto prescrivere il Diamox (acetazolamide), un farmaco comunemente usato per prevenire il mal di montagna. Mio marito ed io siamo arrivati ​​in Colorado sei giorni prima della data di inizio, trascorrendo del tempo nell'area di Boulder/Denver per acclimatarci. Ci siamo poi recati a Leadville, la città più alta degli Stati Uniti, che ha fornito un prezioso test per i nostri polmoni delle pianure.

Apportando queste modifiche alla mia strategia di allenamento, attrezzatura, cibo e acclimatazione, speravo di aumentare le mie possibilità di completare il Colorado Trail nel 2023. Sebbene le sfide fossero ancora davanti a me, ero determinato a superarle e a raggiungere i miei obiettivi escursionistici.

Fonte:

– Buongustaio dell'entroterra

– Attrezzatura sottilissima

– Durston X-Mid Pro

– Altro Olympus 5

- Garmin