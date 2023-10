Il Colorado sarà testimone della rara eclissi solare “Anello di fuoco”.

I residenti del Colorado avranno l'opportunità di assistere a un raro evento celeste sabato mattina mentre si verifica un'eclissi solare "anello di fuoco". Questo tipo di eclissi, nota come eclissi solare anulare, si verifica quando la Luna passa tra il sole e la terra. Tuttavia, poiché la Luna è più lontana dalla Terra, appare di dimensioni più piccole e non blocca completamente il sole, creando un affascinante effetto “anello di fuoco” nel cielo.

Anche se la maggior parte del Colorado, inclusa Denver, non potrà sperimentare l'intero “Anello di Fuoco”, i residenti potranno comunque osservare circa l'82% della copertura solare da parte della Luna. Per assistere all’eclissi completa, le persone dovranno recarsi in aree nel sud-ovest del Colorado, come la regione dei Four Corners o città vicine come Albuquerque o Santa Fe, nel New Mexico.

L'imminente eclissi ha generato molta eccitazione, con conseguente aumento del traffico lungo il corridoio della Highway 160. Il Dipartimento dei trasporti del Colorado (CDOT) ha emesso un avvertimento agli automobilisti di essere prudenti e preparati a un'ulteriore congestione.

A Denver, l'eclissi inizierà alle 9:14, raggiungerà la sua copertura massima dell'82% alle 10:36 e si concluderà alle 12:06. Il Denver Museum of Nature and Science offrirà telescopi per uso pubblico per osservare in sicurezza l'eclissi.

Per proteggere gli occhi durante l'eclissi, è fondamentale utilizzare un'adeguata protezione per gli occhi. Gli occhiali da sole normali non sono sufficienti per prevenire danni agli occhi. Si consigliano occhiali speciali per l'eclissi solare che dovrebbero essere indossati durante l'intera durata dell'eclissi. In alternativa, gli spettatori possono creare un proiettore stenopeico utilizzando oggetti come una scatola di cereali per osservare indirettamente l'eclissi. Anche le macchine fotografiche, i binocoli e i telescopi dovrebbero essere dotati di speciali filtri solari.

Per coloro che non sono in grado di osservare l'eclissi in sicurezza a casa, il Denver Museum of Nature and Science ospita un evento di osservazione dell'eclissi dalle 9:1 alle XNUMX:XNUMX

Assistere a questa rara eclissi solare "anello di fuoco" promette di essere un evento maestoso da non perdere.

