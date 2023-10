Nuove prove della colorazione dello zenzero trovate nelle rane fossilizzate

Gli scienziati dell'University College Cork (UCC) hanno fatto un'entusiasmante scoperta nel campo della paleontologia. Hanno trovato prove molecolari della feomelanina, il pigmento responsabile della colorazione dello zenzero, nelle rane fossilizzate. Questo studio innovativo, condotto dalla dottoressa Tiffany Slater e dalla professoressa Maria McNamara, fa luce sugli antichi colori animali e sull'evoluzione dei pigmenti nel regno animale.

I pigmenti di melanina svolgono un ruolo cruciale nei processi fisiologici e nel comportamento animale. Tuttavia, l’impatto della fossilizzazione sulle firme molecolari della feomelanina non è stato completamente compreso. Per rispondere a questa domanda, i ricercatori hanno collaborato con scienziati della Fujita Health University, della Linyi University e dell’Università di Lund. Hanno analizzato meticolosamente fossili di rane di 10 milioni di anni e hanno identificato frammenti molecolari di feomelanina. Questa scoperta è notevole considerando la tossicità di questo pigmento per gli animali contemporanei.

Il dottor Slater ha espresso entusiasmo per la scoperta, affermando che essa consente ai paleontologi di rilevare diversi pigmenti di melanina in una gamma più ampia di fossili. Ciò fornirà una comprensione più accurata del colore degli animali antichi e risponderà a domande importanti sull’evoluzione dei colori negli animali.

Lo studio contribuisce anche al mistero in corso che circonda la feomelanina. Gli scienziati stanno ancora cercando di capire come e perché questo pigmento, attualmente tossico per gli animali, si sia evoluto. Le prove fossili appena scoperte potrebbero svolgere un ruolo fondamentale nella risoluzione di questo mistero.

Per comprendere il processo di fossilizzazione e la degradazione dei pigmenti della feomelanina, i ricercatori hanno condotto esperimenti di laboratorio su piume di diversi colori. Il professor McNamara ha spiegato che, sebbene i fossili subiscano alterazioni durante la sepoltura, le informazioni biomolecolari originali possono ancora essere preservate. Questi esperimenti hanno aiutato il team a comprendere la chimica dei fossili e hanno dimostrato che tracce di biomolecole possono sopravvivere al processo di fossilizzazione.

Questa scoperta segna un significativo passo avanti nella paleontologia, con il potenziale di fornire una comprensione più ricca e accurata della tavolozza dei colori della vita antica e della storia evolutiva dei pigmenti animali. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Nature Communications.

Fonte:

– “Nuove prove della colorazione dello zenzero trovate nelle rane fossilizzate” – University College Cork (UCC)

– “I pigmenti di melanina svolgono un ruolo fondamentale nei processi fisiologici e nel modellare il comportamento degli animali” – Autori dello studio

– “La melanina fossile è una risorsa unica per comprendere l’evoluzione funzionale della melanina” – Autori dello studio

– “Questa scoperta è così entusiasmante perché mette i paleontologi in una posizione migliore” – Dott.ssa Tiffany Slater

– “Gli scienziati stanno ancora svelando i misteri della feomelanina” – Dott.ssa Tiffany Slater

– “I nostri esperimenti di fossilizzazione sono stati la chiave per comprendere la chimica dei fossili” – Professoressa Maria McNamara

– “Esiste un enorme potenziale per esplorare l’evoluzione biochimica degli animali utilizzando i reperti fossili” – Professoressa Maria McNamara