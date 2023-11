I resti dell'antico pianeta forse sepolti sotto la superficie terrestre

By

Gli scienziati credono da tempo nell’ipotesi dell’impatto gigante, che suggerisce che un antico pianeta si sia scontrato con la Terra durante la sua formazione, dando luogo alla creazione della Luna. Tuttavia, il destino del misterioso pianeta, conosciuto come Theia, è rimasto sconosciuto. Sebbene le prove dirette dell'esistenza di Theia si siano rivelate sfuggenti, una nuova teoria propone che i resti dell'antico pianeta potrebbero essere sepolti in profondità sotto la superficie terrestre.

Secondo un recente studio pubblicato sulla rivista Nature, le lastre fuse di Theia potrebbero essersi incastrate nel mantello terrestre dopo la collisione e solidificarsi nel tempo. Di conseguenza, parti del materiale di Theia potrebbero esistere a circa 1,800 miglia sotto la superficie terrestre, sopra il nucleo del pianeta.

Se questa teoria dovesse rivelarsi corretta, non solo fornirebbe ulteriore supporto all’ipotesi dell’impatto gigante, ma offrirebbe anche una spiegazione per l’esistenza di due enormi bolle nelle profondità della Terra. Queste grandi province a bassa velocità (LLVP) furono scoperte per la prima volta negli anni '1980 e sono caratterizzate dalla loro densità e contenuto di ferro. Nonostante siano più grandi della Luna, la loro origine è rimasta a lungo un mistero.

Il dottor Qian Yuan, autore principale dello studio e geofisico e ricercatore post-dottorato presso il California Institute of Technology, è stato ispirato a indagare se gli LLVP potessero essere frammenti di Theia dopo aver frequentato un seminario nel 2019. Il suo momento eureka lo ha portato a proporre la sua teoria, che inizialmente fu accolta con scetticismo ma alla fine ottenne sostegno attraverso la ricerca interdisciplinare collaborativa.

Sono state effettuate ulteriori analisi e modellizzazioni per determinare se la densità dei resti di Theia potesse allinearsi con quella degli LLVP. Il team di ricercatori ha cercato una modellazione ad alta definizione con una risoluzione significativamente maggiore, che ha portato a risultati promettenti.

Comprendere il destino di Theia e le origini dei LLVP non solo fa luce sulla storia antica del nostro pianeta, ma fornisce anche informazioni sulla formazione e sull’evoluzione di altri corpi celesti nel nostro sistema solare.

FAQ:

D: Cos’è l’ipotesi dell’impatto gigante?

L'ipotesi dell'impatto gigante è una teoria scientifica che propone che un antico pianeta si sia scontrato con la Terra durante la sua formazione iniziale, dando luogo alla creazione della Luna.

D: Cosa sono le grandi province a bassa velocità (LLVP)?

Le grandi province a bassa velocità (LLVP) sono masse enormi e dense che esistono nelle profondità della Terra, sotto l’Africa e l’Oceano Pacifico. Le origini di queste strutture hanno a lungo sconcertato gli scienziati.

Fonte:

– Natura: [nature.com](https://www.nature.com/)

– California Institute of Technology: [caltech.edu](https://www.caltech.edu/)

– Scuola di esplorazione della Terra e dello spazio dell'Arizona State: [asu.edu](https://earth.asu.edu/)