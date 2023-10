Gli astronomi propongono un nuovo metodo per misurare l'espansione dell'Universo

Studi recenti hanno dimostrato che i due metodi principali utilizzati per misurare l’espansione dell’universo non concordano. Ciò ha portato gli astrofisici del Niels Bohr Institute a proporre un nuovo metodo che potrebbe aiutare a risolvere questa disputa in corso. L'espansione dell'universo, conosciuta come espansione cosmica, fu scoperta per la prima volta da Edwin Hubble e altri astronomi circa 100 anni fa. È il fenomeno per cui le galassie si allontanano le une dalle altre man mano che l'universo si espande.

Per comprendere l’espansione cosmica, gli scienziati devono conoscere la costante di Hubble, che descrive la velocità di espansione. Esistono molteplici metodi per misurarlo, compreso l’uso di stelle esplosive chiamate supernovae e l’analisi della radiazione cosmica di fondo. Tuttavia, questi metodi hanno sempre dato risultati leggermente diversi. Con il miglioramento delle tecniche di misurazione, le disparità sono diventate più evidenti. Questo disaccordo, noto come “problema di Hubble”, è uno dei temi caldi attuali dell'astronomia.

In un recente studio pubblicato su Astronomy & Astrophysics, un dottorato di ricerca. Uno studente di nome Albert Sneppen propose un nuovo metodo per misurare le distanze delle galassie, che potrebbe aiutare a risolvere la controversia. Sneppen suggerisce di utilizzare stelle di neutroni ultracompatte, resti di supernovae, che orbitano l'una attorno all'altra e alla fine si fondono, creando un'esplosione chiamata kilonova. Sneppen e il suo team hanno dimostrato che le kilonovae possono essere descritte da un'unica temperatura, consentendo agli astronomi di calcolare la loro luminosità e dedurre la loro distanza dalla Terra.

Applicando questo metodo a una kilonova scoperta nel 2017, i ricercatori hanno ottenuto una costante di Hubble che si allinea più da vicino con il metodo della radiazione di fondo. Tuttavia, avvertono che sono necessari ulteriori esempi prima di stabilire un risultato solido. Questo nuovo metodo aggira le precedenti fonti di incertezza e fornisce un sistema pulito per studiare l’espansione cosmica. In caso di successo, potrebbe aiutare a risolvere il disaccordo in corso tra i due metodi esistenti.

Fonte:

Albert Sneppen et al, Misurazione della costante di Hubble con kilonovae utilizzando il metodo della fotosfera in espansione, Astronomy & Astrophysics (2023).

Albert Sneppen, Sullo spettro del corpo nero di Kilonovae, The Astrophysical Journal (2023).

Definizioni:

Espansione cosmica: Fenomeno in cui le galassie si allontanano le une dalle altre man mano che l'universo si espande.

Fenomeno in cui le galassie si allontanano le une dalle altre man mano che l'universo si espande. Costante di Hubble: Il numero che descrive il tasso di espansione cosmica.

Il numero che descrive il tasso di espansione cosmica. Supernovae: Stelle esplosive utilizzate per misurare le distanze delle galassie.

Stelle esplosive utilizzate per misurare le distanze delle galassie. Radiazione cosmica di fondo: Antica forma di luce risalente a poco dopo il Big Bang, utilizzata per analizzare le irregolarità e studiare l'universo primordiale.

Antica forma di luce risalente a poco dopo il Big Bang, utilizzata per analizzare le irregolarità e studiare l'universo primordiale. Kilonova: Un'esplosione che si verifica quando stelle di neutroni ultracompatte si fondono, fornendo un nuovo metodo per misurare le distanze delle galassie.

Fonte: Istituto Niels Bohr