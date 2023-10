La tensione di Hubble: proposto un nuovo metodo per misurare l'espansione cosmica

By

Secondo un recente studio pubblicato sulla rivista Astronomy & Astrophysics, un team di astrofisici del Niels Bohr Institute ha proposto un nuovo metodo per misurare l'espansione dell'universo. Ciò avviene in risposta al continuo disaccordo tra le diverse tecniche di misurazione, noto come “tensione di Hubble”. Attualmente, le stime del tasso di espansione cosmica, o Costante di Hubble, differiscono a seconda del metodo utilizzato.

I ricercatori suggeriscono che osservando le stelle di neutroni in collisione, note anche come kilonovae, gli scienziati possono ottenere misurazioni coerenti della costante di Hubble. Precedenti studi hanno scoperto che le kilonovae producono un’esplosione straordinariamente simmetrica, che consente misurazioni accurate della distanza. Confrontando la luminosità osservata delle kilonovae con la quantità di luce che raggiunge la Terra, gli astronomi possono calcolare la distanza delle galassie che contengono questi eventi celesti. Ciò fornisce un metodo nuovo e indipendente per determinare queste distanze e risolvere la tensione di Hubble.

La ricerca è stata condotta da astrofisici del Cosmic Dawn Center e del Niels Bohr Institute dell'Università di Copenaghen, insieme a ricercatori di varie istituzioni internazionali. Hanno applicato il metodo proposto a una kilonova osservata nel 2017 e hanno ottenuto un calcolo della costante di Hubble più vicino al valore derivato dal metodo del fondo cosmico a microonde.

Le incertezze nella misurazione della costante di Hubble sono state oggetto di dibattito nella comunità astrofisica. La discrepanza tra le misurazioni ha portato gli scienziati a mettere in dubbio l’accuratezza dei metodi utilizzati, sollevando la possibilità di errori sistematici o del coinvolgimento della prima Energia Oscura. Il metodo proposto che utilizza le kilonovae presenta un approccio promettente per risolvere questa tensione e ottenere misurazioni più accurate dell’espansione cosmica.

Nel complesso, questo studio offre una nuova prospettiva sulla misurazione dell’espansione cosmica e affronta la crisi in corso nella cosmologia. Osservando le stelle di neutroni in collisione, gli astronomi mirano a ottenere misurazioni coerenti della costante di Hubble e a fare chiarezza su questo importante aspetto della nostra comprensione dell'universo.

