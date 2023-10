NASA e SpaceX riprogrammano il lancio della missione Psyche

La NASA e SpaceX hanno annunciato che il lancio della missione Psyche è stato riprogrammato per il 12 ottobre. Il lancio, originariamente previsto per il 5 ottobre, è stato posticipato per consentire al team della NASA di verificare i parametri utilizzati per controllare il gas freddo di azoto della navicella Psyche propulsori. Questi propulsori sono essenziali per puntare il veicolo e mantenerne l'orientamento.

Le attività di verifica prevedono la ripetizione delle simulazioni e la messa a punto dei parametri e delle procedure di volo. Ciò è necessario in risposta alle previsioni aggiornate sulla temperatura per i propulsori. Il funzionamento entro i limiti di temperatura è fondamentale per garantire la salute a lungo termine delle unità.

La missione Psiche è una missione pionieristica che mira a studiare da vicino l'asteroide Psiche. La psiche è di particolare interesse per gli scienziati perché potrebbe essere l'interno ricco di metalli di un planetesimo, che sono gli elementi costitutivi di pianeti rocciosi come Mercurio, Venere, Terra e Marte. Studiando Psiche, gli scienziati sperano di ottenere una comprensione più profonda di come si sono formati questi pianeti.

La missione è una collaborazione tra NASA e SpaceX, con SpaceX che fornisce i servizi di lancio. Il lancio avrà luogo dal Kennedy Space Center in Florida e ci saranno opportunità di lancio giornaliere dal 12 al 25 ottobre.

Questa riprogrammazione del lancio dimostra la meticolosa pianificazione e l’attenzione ai dettagli necessarie per missioni spaziali di successo. Assicura che vengano effettuate tutte le verifiche e gli adeguamenti necessari per garantire il successo della missione.

Fonte:

– NASA: Amministrazione nazionale per l’aeronautica e lo spazio

– SpaceX: Space Exploration Technologies Corp.

– JPL: Laboratorio di propulsione a reazione