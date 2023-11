Quando gli adolescenti iniziano a pensare come gli adulti?

Uno studio innovativo pubblicato su Nature Communications fornisce nuove informazioni sulla maturazione delle funzioni esecutive negli adolescenti. La funzione esecutiva si riferisce a un insieme di abilità cognitive che consentono agli individui di pianificare, passare da un compito all’altro, concentrarsi e resistere alle distrazioni. Secondo lo studio, la funzione esecutiva raggiunge solitamente la maturità all’età di 18 anni.

La ricerca ha coinvolto l’analisi dei dati di oltre 10,000 partecipanti in quattro diversi set di dati, presentando un grafico completo dello sviluppo cognitivo negli adolescenti. I risultati hanno implicazioni significative per genitori, educatori, psichiatri e potenzialmente per il sistema giudiziario nel determinare i confini dell’adolescenza.

"Quando parlo con i genitori, molti di loro dicono: 'Non è possibile che mio figlio diciottenne sia un adulto completamente formato!'", ha detto l'autrice senior Beatriz Luna, professoressa di psichiatria presso la University of Pittsburgh School of Medicinale. "La capacità di utilizzare le funzioni esecutive migliora in modo affidabile con l'età e, almeno in un ambiente di laboratorio, matura entro i 18 anni."

Prima di questo studio, la cronologia dell’adolescenza era stata definita meno chiaramente rispetto alle tappe ben documentate dell’infanzia. La complessità dei processi di sviluppo associati alla pubertà e la mancanza di strumenti per analizzare set di dati complessi avevano ostacolato i precedenti tentativi di mappare lo sviluppo del cervello adolescente.

"Nel nostro studio, volevamo presentare un consenso e non solo un'intuizione", ha spiegato l'autore principale Brenden Tervo-Clemmens. “Questa è la scienza dello sviluppo che incontra i big data. Stiamo utilizzando strumenti che fino a poco tempo fa non erano a disposizione dei ricercatori”.

Fornendo grafici di crescita riproducibili per le funzioni esecutive in vari compiti e set di dati, questa ricerca apre la porta allo studio degli effetti degli interventi terapeutici e farmacologici sulle tappe fondamentali dello sviluppo. Inoltre, comprendere la sequenza temporale tipica della maturazione delle funzioni esecutive può migliorare la diagnosi precoce di malattie mentali come la schizofrenia, che spesso emergono durante l’adolescenza.

