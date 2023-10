Il potenziale delle bucce di baccelli di cacao come ritardanti di fiamma

I ricercatori hanno scoperto che le bucce scartate dei baccelli di cacao potrebbero essere trasformate in materiali ritardanti di fiamma, secondo un articolo pubblicato su ACS Sustainable Chemistry & Engineering. Ogni anno vengono prodotti come rifiuti circa 24 milioni di tonnellate di bucce di cacao. In genere, i fagioli e la polpa vengono utilizzati per produrre il cioccolato, mentre le bucce vengono scartate. Tuttavia, le bucce dei baccelli di cacao contengono lignina, un polimero lipidico resistente che può fungere da sostituto rinnovabile di alcune sostanze derivate dal petrolio come i ritardanti di fiamma.

I ricercatori, guidati da Nicholas J. Westwood, hanno esplorato la possibilità di estrarre lignina di alta qualità dalle bucce dei baccelli di cacao per applicazioni pratiche. Hanno ottenuto le bucce, le hanno macinate in polvere e poi le hanno lavorate utilizzando un metodo di estrazione della lignina standard chiamato processo butanosolv. La lignina isolata risultante è risultata di elevata purezza e priva di contaminanti.

Per trasformare la lignina in un materiale ignifugo, i ricercatori l'hanno modificata attraverso una serie di passaggi chimici. Hanno integrato una molecola ignifuga chiamata DOPO nella struttura del polimero della lignina. Test sperimentali hanno dimostrato che la lignina modificata si carbonizza quando viene riscaldata, indicando il suo potenziale come efficace ritardante di fiamma.

Anche se i ricercatori intendono condurre test sulla sicurezza umana in futuro, questa scoperta offre una prospettiva promettente per l’utilizzo delle bucce dei baccelli di cacao come una risorsa preziosa che altrimenti andrebbe sprecata.

Fonte: materiale adattato da ACS Sustainable Chemistry & Engineering.