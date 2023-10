Costruire robot delle dimensioni di un insetto: imparare dalla resilienza degli scarafaggi

Gli scarafaggi possono essere piccoli insetti, ma possiedono un’incredibile forza e resistenza. Non solo possono causare problemi di salute agli esseri umani diffondendo germi come la salmonella, ma possono anche resistere a pressioni enormi. In un video virale su YouTube, uno scarafaggio esce illeso dopo essere stato sottoposto alla forza di una pressa idraulica che pesa 900 volte il proprio peso corporeo.

Questo esperimento, insieme ad altri, costituisce una preziosa opportunità di apprendimento per gli scienziati che ricercano lo sviluppo di robot delle dimensioni di un insetto. Questi robot potrebbero potenzialmente svolgere compiti salvavita in vari scenari. Ad esempio, potrebbero navigare tra le macerie per aiutare a localizzare le persone dopo disastri naturali o persino eseguire complesse procedure chirurgiche.

Lo scarafaggio americano, in particolare, ha attirato l'attenzione per le sue notevoli capacità. Oltre ad essere uno degli insetti più veloci, possiede il talento di comprimere il suo corpo per passare attraverso fessure estremamente strette. Questo adattamento gli consente di sopravvivere in ambienti difficili. I ricercatori mirano a sfruttare queste conoscenze per creare robot in grado di accedere a spazi ristretti inaccessibili agli esseri umani.

Questi robot ispirati agli insetti hanno il potenziale per rivoluzionare vari settori. Oltre alla risposta alle catastrofi e all’assistenza sanitaria, potrebbero essere impiegati in compiti che richiedono precisione e manovrabilità in spazi ristretti. Imitando la resilienza e l'agilità degli scarafaggi, gli scienziati sperano di sbloccare nuove possibilità per la tecnologia.

Sebbene gli scarafaggi siano generalmente considerati parassiti, questi esperimenti dimostrano che hanno molto più da offrire oltre alla semplice trasmissione di malattie. La loro resilienza e le loro capacità atletiche stanno ispirando lo sviluppo di soluzioni innovative che potrebbero apportare benefici alla società in numerosi modi. Sfruttando il potenziale dei robot delle dimensioni di un insetto, possiamo compiere progressi significativi in ​​campi che vanno dalla ricerca e salvataggio alle procedure mediche.

Fonte:

– YouTube: “Robot delle dimensioni di un insetto ispirati alla resilienza degli scarafaggi”

– SNP_SS / shutterstock.com (immagine)