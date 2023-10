Una nuova ricerca conferma che l'asteroide Psyche è ricco di metalli

Gli scienziati dell'Ames Research Center della NASA nella Silicon Valley in California hanno condotto nuove ricerche che suggeriscono che l'asteroide Psiche è effettivamente ricco di metalli, supportando le ipotesi precedenti. Il team, guidato da Anicia Arredondo e Maggie McAdam, ha osservato Psiche utilizzando l'Osservatorio stratosferico per l'astronomia a infrarossi (SOFIA) della NASA nel febbraio 2022.

SOFIA, un aereo Boeing 747SP modificato per trasportare un telescopio riflettente, ha permesso al team di raccogliere dati da ogni parte della superficie di Psiche. Queste preziose informazioni sui materiali che compongono la superficie dell'asteroide non avrebbero potuto essere ottenute utilizzando i telescopi terrestri.

Uno dei motivi principali per cui Psiche è stata scelta per l'osservazione ravvicinata da parte di una navicella spaziale è il suo potenziale di fornire informazioni sulla formazione dei pianeti. Gli scienziati ritengono che anche la Terra, Marte e Mercurio abbiano nuclei metallici, ma si trovano troppo al di sotto dei mantelli e delle croste dei pianeti per essere osservati o misurati direttamente. Confermare Psiche come nucleo planetario contribuirebbe in modo significativo alla nostra comprensione della composizione della Terra e di altri grandi corpi celesti.

La dimensione di Psiche è un altro fattore cruciale per far avanzare la nostra comprensione dei pianeti simili alla Terra. È il più grande asteroide di tipo M (metallico) nel nostro sistema solare ed è lungo all'incirca quanto la distanza tra New York City e Baltimora, nel Maryland. Ciò significa che è più probabile che Psiche mostri una differenziazione, in cui i materiali all'interno di un pianeta si separano l'uno dall'altro, con i materiali più pesanti che affondano verso il centro e formano nuclei.

Arredondo, un ricercatore post-dottorato al momento della raccolta delle osservazioni, afferma che ogni nuovo studio su Psiche solleva nuove domande e suggerisce che l'asteroide è altamente complesso e probabilmente nasconde molte sorprese. La possibilità dell'inaspettato è uno degli aspetti più emozionanti dell'esplorazione di un corpo celeste inesplorato.

La missione Psiche è guidata dall'Arizona State University e gestita dal Marshall Space Flight Center della NASA, mentre il telaio del veicolo spaziale High Power Solar Electric Propulsion è stato fornito da Maxar Technologies. La missione è la quattordicesima selezionata nell'ambito del Discovery Program della NASA.

SOFIA, un progetto congiunto della NASA e dell'Agenzia spaziale tedesca presso DLR, ha raggiunto la piena capacità operativa nel 2014. L'aereo è stato mantenuto e gestito dall'Armstrong Flight Research Center Building 703 della NASA in California.

