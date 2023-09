Le antiche inondazioni dei fiumi nella pianura del Gange forniscono spunti sulle future superinondazioni

By

Ricercatori delle Università di Edimburgo e Glasgow, in collaborazione con il Prof. Rajiv Sinha dell'IIT Kanpur, hanno utilizzato carote sedimentarie dei fiumi Karnali, Ganga e Kosi per ricostruire le piene del fiume nella pianura del Gange durante l'era del Miocene, tra il 23 e il 5. XNUMX milioni di anni fa. I sedimenti presenti in queste carote forniscono preziose informazioni sulle dimensioni e sulla composizione del materiale trasportato dai fiumi nel corso del tempo.

Sulla base delle loro scoperte, i ricercatori hanno avvertito che gli attuali eventi legati al cambiamento climatico e l’attività sismica potrebbero provocare super-inondazioni che potrebbero avere effetti catastrofici sulla popolazione della pianura del Gange. Questi risultati hanno importanti implicazioni per la strategia di gestione dei disastri dell'India, poiché evidenziano la necessità di considerare i “rischi a cascata” nei futuri piani di mitigazione del rischio.

Il gruppo di ricerca ha inoltre indagato su un'osservazione peculiare riguardante la distribuzione delle particelle di sedimento lungo i percorsi dei fiumi. In genere, le particelle più pesanti si depositano prima nella traiettoria del fiume, mentre le particelle più leggere si depositano più tardi. Tuttavia, il team ha trovato tracce di ghiaia grossolana a valle dell’attuale punto di transizione tra le particelle più pesanti e quelle più leggere. Hanno fatto risalire questa anomalia a un evento monsonico estremo avvenuto circa 11,000 anni fa, che portò a flussi iperconcentrati e cambiò il corso del fiume.

Questi risultati evidenziano la vulnerabilità delle aree soggette a frane e forti monsoni ai flussi iperconcentrati, che possono provocare inondazioni devastanti. Con la crescente probabilità di eventi monsonici estremi dovuti ai cambiamenti climatici, è fondamentale che le strategie di gestione delle catastrofi tengano conto dell’interconnessione dei diversi pericoli e sviluppino approcci integrati per mitigare i rischi.

Fonte:

– Comunicazioni Terra e Ambiente – “Flussi miocenici paleoiperconcentrati indotti da monsoni estremi”

– The Wire Science – “Le antiche inondazioni dei fiumi nella pianura del Gange mostrano come le super inondazioni potrebbero essere catastrofiche oggi”