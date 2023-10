Spettroscopia di emissione di radiazioni ciclotroniche: un approccio promettente per misurare la massa dell'inafferrabile neutrino

By

Un team di ricercatori internazionali ha sviluppato un nuovo metodo chiamato spettroscopia di emissione di radiazioni di ciclotrone (CRES) per misurare potenzialmente la massa del neutrino, una particella subatomica che è riuscita a sfuggire alla pesatura. Lo studio, pubblicato su Physical Review Letters, mostra la promessa del Progetto 8, la collaborazione dietro CRES, non solo di misurare la massa del neutrino ma anche di far luce sulla sua influenza sull'evoluzione iniziale dell'universo.

Precedenti esperimenti hanno raggiunto i limiti di restringimento dell'intervallo della massa del neutrino. Il team del Progetto 8 ritiene che il loro approccio, incentrato sul decadimento beta utilizzando il trizio, una variante radioattiva dell’idrogeno, potrebbe fornire la risposta. Invece di rilevare direttamente il neutrino che passa attraverso la maggior parte delle tecnologie di rilevamento, i ricercatori misurano l’elettrone libero generato durante il decadimento beta. L'energia “mancante” dal decadimento beta può essere attribuita alla massa e al movimento del neutrino.

Nel loro recente studio, gli scienziati del Progetto 8 hanno dimostrato l'uso efficace del CRES per tracciare e registrare il decadimento beta. Questa tecnica potrebbe potenzialmente calcolare la massa e le proprietà di un neutrino. Il rilevatore CRES, sviluppato dal team, ha il potenziale per superare la tecnologia esistente in termini di scalabilità e sensibilità.

Il team ha monitorato oltre 3,700 eventi di decadimento del trizio beta, dimostrando l’efficacia del loro sistema sperimentale. Ora stanno lavorando su progetti per ampliare l’esperimento e catturare più eventi di decadimento beta. Inoltre, stanno sviluppando metodi per produrre, raffreddare e intrappolare singoli atomi di trizio. Questi progressi saranno fondamentali per raggiungere e superare la sensibilità raggiunta dagli esperimenti precedenti.

Project 8 si distingue per il suo approccio innovativo, non limitandosi a modificare le tecniche esistenti ma creando un metodo completamente nuovo. La collaborazione tra ingegneri avventurosi e fisici dalla mentalità pratica ha portato a questi sviluppi rivoluzionari.

