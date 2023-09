La NASA avverte di un incontro ravvicinato con l'asteroide 2023 SE4

La NASA ha emesso un avvertimento sull'avvicinarsi di un asteroide noto come Asteroid 2023 SE4. Si prevede che l'asteroide raggiungerà il suo massimo avvicinamento alla Terra oggi, 29 settembre. Appartiene al gruppo di asteroidi Aten, che sono asteroidi vicini alla Terra (NEA) che attraversano la Terra con semiassi maggiori più piccoli di quello terrestre. L'asteroide non è classificato come oggetto potenzialmente pericoloso e non si prevede che si schianterà sulla Terra.

L'asteroide 2023 SE4 è largo circa 45 piedi, simile per dimensioni a una casa. La NASA ha monitorato la sua orbita utilizzando vari satelliti, nonché telescopi spaziali e terrestri. Si stima che l'avvicinamento più vicino dell'asteroide avvenga ad una distanza di 2 milioni di chilometri dalla Terra ad una velocità di 16662 chilometri all'ora.

Questa non è la prima volta che l’asteroide 2023 SE4 si avvicina alla Terra. In precedenza era passato a una distanza di 4.1 milioni di chilometri il 1° ottobre 1965 e si prevede che avrà un altro avvicinamento ravvicinato il 27 settembre 2061.

Il processo di denominazione degli asteroidi prevede l'assegnazione di una designazione provvisoria da parte dell'Unione Astronomica Internazionale (IAU). Questa designazione consiste tipicamente in un numero di serie, che include l'anno della scoperta dell'asteroide seguito da due lettere che indicano l'ordine della sua scoperta durante quell'anno.

Sebbene l’incontro ravvicinato dell’asteroide con la Terra oggi non sia motivo di preoccupazione, il monitoraggio e lo studio continuo degli asteroidi da parte della NASA sono cruciali per comprendere meglio le loro caratteristiche e le potenziali minacce. È attraverso missioni come DART, Dawn, OSIRIS-REx e Hayabusa2 che le agenzie spaziali mirano a raccogliere dati sugli asteroidi, ridurre al minimo le incertezze ed esplorare la possibilità di estrarre risorse da essi in futuro.

Fonti: NASA, Agenzia spaziale europea (ESA)