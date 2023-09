Un asteroide si sta avvicinando alla Terra: dettagli e impatti recenti

By

Un asteroide noto come Asteroid 2023 SZ si sta dirigendo verso la Terra e si prevede che raggiungerà il suo massimo avvicinamento al pianeta oggi, 25 settembre. Questo asteroide è solo uno dei tanti asteroidi scoperti dalle agenzie spaziali. La NASA ha monitorato l’asteroide 2023 SZ utilizzando telescopi spaziali e terrestri avanzati, fornendo dettagli come la sua velocità, la distanza di avvicinamento e altro ancora.

Si prevede che l’asteroide 2023 SZ raggiungerà il suo massimo avvicinamento alla Terra a una distanza di 2.1 milioni di chilometri, sfrecciando a una velocità di 15,337 chilometri all’ora, più veloce di un missile balistico ipersonico. Questa roccia spaziale appartiene al gruppo Amor degli asteroidi vicini alla Terra, dal nome dell'asteroide 1221 Amor. Il gruppo Amor è costituito da asteroidi vicini alla Terra che si avvicinano alla Terra con orbite esterne alla Terra ma interne a Marte.

Fortunatamente, l’asteroide 2023 SZ non è stato classificato come oggetto potenzialmente pericoloso a causa delle sue dimensioni relativamente piccole. Solo gli oggetti più grandi di 492 piedi di diametro sono considerati pericolosi, mentre questo asteroide ha una larghezza compresa tra 59 e 131 piedi, dimensioni simili a quelle di una casa o di un piccolo aereo.

Sebbene gli avvicinamenti agli asteroidi non siano rari, ci sono stati recenti casi di impatti. Il 15 febbraio di quest'anno, un asteroide da 1000 libbre si è trasformato in una palla di fuoco atmosferica e si è frantumato a circa 21 miglia sopra la superficie terrestre. Questo evento ha causato una forte esplosione segnalata dai residenti nell'area di McAllen, in Texas.

Poi, il 6 luglio, una donna nel villaggio dell’Alsazia, nella Francia orientale, è stata colpita da un meteorite mentre era seduta sulla sua terrazza a godersi una tazza di caffè. La meteora rimbalzò sul tetto prima di colpirle il petto. La donna fece esaminare la roccia da un geologo che confermò che si trattava effettivamente di un meteorite proveniente dallo spazio.

Mentre continuiamo la nostra esplorazione e indagine sugli asteroidi, rimaniamo informati su questi oggetti celesti e prepariamoci a qualsiasi potenziale impatto che potrebbero comportare in futuro.

