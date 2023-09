Asteroidi: dai videogiochi alla vita reale

Gli asteroidi, sia nella vita reale che nei videogiochi, hanno suscitato molto scalpore ultimamente. I giocatori del nuovo gioco di ruolo open-world di Bethesda, Starfield, hanno riferito di essere seguiti da asteroidi ovunque vadano, anche sulla superficie dei pianeti. Nel frattempo, in uno sviluppo separato della vita reale, la NASA ha fatto luce su un asteroide che oggi passerà estremamente vicino alla Terra.

Si prevede che oggi l’asteroide in questione, denominato Asteroid 2023 SJ, raggiungerà il suo punto più vicino alla Terra, ad una distanza di 6.4 milioni di chilometri. Nonostante questa distanza apparentemente grande, in realtà è piuttosto breve in termini astronomici. Viaggiando a una velocità di 59,348 chilometri all'ora, l'asteroide non rappresenta alcun pericolo di impatto con la superficie terrestre. In realtà, non è nemmeno classificato come oggetto potenzialmente pericoloso a causa delle sue dimensioni relativamente piccole, stimate tra 118 e 265 piedi di larghezza.

L'asteroide 2023 SJ appartiene al gruppo Apollo degli asteroidi vicini alla Terra, che sono rocce spaziali che attraversano la Terra con semiassi maggiori più grandi di quello terrestre. Questo gruppo prende il nome dall'asteroide Apollo del 1862, scoperto negli anni '1930.

È interessante notare che gli scienziati hanno recentemente scoperto tre asteroidi sfuggenti che si nascondono dietro il bagliore del sole. Uno di questi è il più grande oggetto potenzialmente pericoloso per la Terra scoperto negli ultimi otto anni. Per localizzare e osservare questi asteroidi, gli astronomi hanno utilizzato la Dark Energy Camera (DECam) montata sul telescopio Victor M. Blanco da 4 metri in Cile.

Trovare e tracciare gli asteroidi è fondamentale per prevenire potenziali impatti, poiché queste rocce spaziali possono rappresentare una minaccia per la Terra. Sebbene le possibilità di una collisione con un asteroide siano rare, le loro dimensioni e la storia degli impatti li hanno resi motivo di preoccupazione nella comunità scientifica. Sia nella vita reale che nel mondo virtuale dei videogiochi, gli asteroidi continuano ad affascinare la nostra immaginazione e a ricordarci le meraviglie e i rischi dell'esplorazione spaziale.

Fonte:

– Rapporti sui giocatori di Starfield di Bethesda: [fonte]

– Centro per gli studi sugli oggetti vicini alla Terra della NASA: [fonte]

– Osservazione della Dark Energy Camera della NASA: [fonte]