Vittoria: i sopravvissuti al cancro beneficiano dell’accesso alle sperimentazioni cliniche vicino a casa

By

Steve Wadey e Marilyn De Haas, entrambi residenti a Stratford, Victoria, si sono incontrati di recente nonostante vivessero a meno di un chilometro di distanza. Condividono un'esperienza comune come partecipanti a uno studio clinico sul melanoma, uno dei tumori più mortali in Australia. Tuttavia, il loro accesso a questi studi è stato significativamente diverso.

Steve, a cui è stato diagnosticato un melanoma nel 2015, ha dovuto compiere un estenuante viaggio di andata e ritorno di 560 km fino al The Alfred di Melbourne per quasi sei anni per ricevere le cure. La natura aggressiva del suo cancro lo ha portato a partecipare a numerosi studi clinici, con il suo team di assistenza presso l’Alfred Hospital che gli ha fornito un supporto inestimabile.

D'altro canto Marilyn, diagnosticata sei mesi fa, non ha dovuto viaggiare fino a Melbourne per accedere a una sperimentazione clinica. Grazie al programma TrialHub, che collabora con ospedali regionali e rurali per avvicinare i pazienti agli studi clinici, gli studi clinici sono ora disponibili presso Latrobe Regional Health, a un'ora di macchina da casa sua. Marilyn è la prima partecipante locale alla sperimentazione clinica sul melanoma nella regione e ha risposto positivamente al trattamento sperimentale.

Il programma TrialHub, finanziato dal governo federale, mira a ridurre il viaggio e il carico mentale dei pazienti fornendo opportunità di trattamento più vicino a casa. Latrobe Regional Health ha beneficiato di questa partnership aprendo 23 studi clinici dal 2019 e prevede in futuro un’ulteriore espansione delle sue capacità di ricerca e sperimentazione clinica.

Questo accesso agli studi clinici ha avuto un impatto significativo sulla vita sia di Steve che di Marilyn. Steve, ora sposato, con un figlio e una carriera di successo, attribuisce agli studi clinici il merito della sua capacità di continuare a combattere il cancro. Marilyn, che può continuare con le sue attività quotidiane e persino pianificare un viaggio, è entusiasta della risposta positiva del suo melanoma al trattamento di prova.

Il programma TrialHub non è limitato a Latrobe Regional Health ma supporta anche altri ospedali come Bendigo Health, Peninsula Health, Northern Health, Bass Coast Health e Mildura Public Base Hospital. Il programma pilota dovrebbe essere completato nel 2025, con la speranza di replicare il suo successo in tutto il paese.

Fonte: La stampa di Stratford