Una nuova ricerca mostra che la calotta glaciale della Groenlandia è a rischio di soglia critica

Secondo una nuova ricerca pubblicata sulla rivista Nature, la calotta glaciale della Groenlandia si sta avvicinando a una soglia critica che potrebbe innescare uno scioglimento fuori controllo. Tuttavia, lo studio suggerisce anche che se le temperature si riducessero abbastanza rapidamente, la calotta glaciale potrebbe tornare a uno stato stabile. Ciò evidenzia l’importanza di limitare il riscaldamento globale a 1.5 gradi Celsius o meno.

La calotta glaciale della Groenlandia è uno dei tanti potenziali punti di svolta climatica di cui gli scienziati sono preoccupati. Il superamento di questa soglia, anche temporaneo, potrebbe comportare un innalzamento del livello del mare di diversi metri. Tuttavia, lo studio indica che potrebbe esserci una finestra di circa 100 anni o più per raffreddarsi ed evitare cicli di feedback irreversibili che intensificherebbero lo scioglimento.

Sebbene le dimensioni della calotta glaciale della Groenlandia concedano all’umanità un po’ di tempo per adattarsi, lo scioglimento completo comporterebbe un innalzamento del livello del mare di oltre 7 metri. Il rimodellamento delle coste e delle società avverrebbe nel corso di centinaia o forse migliaia di anni. Pertanto, è necessaria un’azione urgente per ridurre le emissioni di gas serra e limitare il riscaldamento globale.

I risultati dello studio sono in linea con le ricerche e i modelli precedenti della calotta glaciale della Groenlandia. Anche in caso di temporaneo superamento della temperatura, la capacità di stabilizzare rapidamente e invertire gli effetti evidenzia l’importanza dell’azione per il clima. Ogni decimo di grado è importante per ridurre le emissioni di gas serra e mitigare gli impatti dell’innalzamento del livello del mare.

La calotta glaciale della Groenlandia ha perso costantemente massa dal 1998 a causa dello scioglimento degli iceberg nell’oceano e dello scioglimento della superficie estiva. Negli ultimi 20 anni ha perso circa 3.4 piscine olimpioniche d'acqua dolce al secondo. Oltre il 20% dell’innalzamento globale del livello del mare dal 2002 è stato attribuito allo scioglimento dei ghiacci in Groenlandia.

Affrontare ora il cambiamento climatico aiuterà a ridurre le conseguenze a lungo termine dell’innalzamento del livello del mare e a salvaguardare le generazioni future dall’erosione costiera, dalle inondazioni e da altri problemi associati.

