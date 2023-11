La dispersione delle particelle che riflettono la luce solare nell'atmosfera come potenziale soluzione alla perdita di ghiaccio antartico

Secondo uno studio innovativo condotto da ricercatori dell’Università dell’Indiana, la dispersione delle particelle che riflettono la luce solare nell’atmosfera potrebbe essere la chiave per rallentare il rapido scioglimento nell’Antartide occidentale e mitigare il rischio di un catastrofico innalzamento del livello del mare. Lo studio, che esamina il potenziale impatto dell’ingegneria climatica sull’Antartide, arriva in un momento in cui gli scienziati sono sempre più preoccupati per l’accelerata perdita di ghiaccio nella regione.

L’autore principale dello studio, Paul Goddard, sottolinea l’urgenza di trovare soluzioni, affermando: “Anche se riuscissimo a limitare il riscaldamento globale a 1.5 gradi Celsius, un significativo aumento del livello del mare è inevitabile”. Esplorare le opzioni per riflettere la luce solare nello spazio e ritardare i punti di non ritorno climatici, come il collasso della calotta glaciale dell’Antartide occidentale, potrebbe farci guadagnare più tempo per affrontare le sfide del cambiamento climatico.

La ricerca è incentrata su una tecnica di ingegneria climatica nota come iniezione di aerosol stratosferico (SAI), che prevede il rilascio di grandi quantità di goccioline di zolfo nella stratosfera mediante aerei. Questo approccio mira a imitare l’effetto di raffreddamento causato dalle eruzioni vulcaniche, che possono durare mesi o anni.

Lo studio ha scoperto che la posizione e la quantità di rilascio di aerosol sono fattori cruciali nel mitigare la perdita di ghiaccio in Antartide. Il rilascio di aerosol stratosferici a più latitudini all’interno dei tropici e subtropicali, con maggiore enfasi nell’emisfero australe, si rivela la strategia più efficace per preservare il ghiaccio terrestre in Antartide. Questo metodo funge da barriera, impedendo alle calde acque oceaniche di raggiungere le piattaforme di ghiaccio.

Sebbene lo studio dimostri i potenziali vantaggi degli scenari SAI, sono necessarie ulteriori indagini per quantificare l’effettiva riduzione dei tassi di scioglimento. Inoltre, è essenziale considerare i rischi associati alla ISC, come i cambiamenti nell’andamento delle precipitazioni e il rischio di un rapido aumento della temperatura se il trattamento viene interrotto.

I risultati forniscono preziose informazioni sulla più ampia discussione sull’ingegneria climatica e sul raffreddamento deliberato del pianeta. Poiché gli effetti del cambiamento climatico continuano a intensificarsi, è fondamentale comprendere i rischi e gli effetti regionali di tali tecniche. Tuttavia, sono necessarie ulteriori ricerche prima di poter prendere qualsiasi decisione riguardante l’implementazione della SAI o di strategie simili.

Domande frequenti (FAQ)

Cos’è l’iniezione di aerosol stratosferico (SAI)?

Il SAI è una tecnica di ingegneria climatica che prevede il rilascio di grandi quantità di goccioline di zolfo nella stratosfera per imitare l’effetto di raffreddamento causato dalle eruzioni vulcaniche.

In che modo la SAI aiuta a preservare il ghiaccio terrestre in Antartide?

Quando gli aerosol stratosferici vengono rilasciati a più latitudini all’interno dei tropici e subtropicali, con particolare attenzione all’emisfero meridionale, agiscono come una barriera, impedendo alle calde acque oceaniche di raggiungere le piattaforme di ghiaccio in Antartide.

Quali sono i rischi associati all’iniezione di aerosol stratosferico?

I rischi includono cambiamenti nei modelli regionali delle precipitazioni e la possibilità di un rapido ritorno delle temperature globali ai livelli pre-SAI se il trattamento viene interrotto, noto come “shock da conclusione”.

L’ingegneria climatica è una soluzione praticabile al cambiamento climatico?

Sebbene lo studio faccia luce sui potenziali benefici dell’ingegneria climatica, in particolare nel mitigare la perdita di ghiaccio in Antartide, sono necessarie ulteriori ricerche per comprendere meglio i rischi e gli effetti regionali prima che si possa prendere qualsiasi decisione di implementazione.