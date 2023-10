Miliardi a rischio: il riscaldamento globale potrebbe esporre gli esseri umani a temperature estreme

Un nuovo studio condotto da ricercatori del Penn State College of Health and Human Development e del Purdue University College of Sciences ha scoperto che se la temperatura globale aumentasse di 1°C o più, miliardi di persone in tutto il mondo saranno esposte a caldo e umidità estremi. che supererà i limiti umani per il raffreddamento naturale. Lo studio, pubblicato negli Atti della National Academy of Sciences, avverte che un riscaldamento del pianeta oltre 1.5°C rispetto ai livelli preindustriali avrà effetti devastanti sulla salute umana a livello globale.

Poiché il cambiamento climatico continua ad aumentare le temperature, le persone dovranno affrontare un rischio maggiore di problemi di salute legati al caldo, come colpi di calore e attacchi di cuore. I ricercatori hanno modellato aumenti di temperatura compresi tra 1.5°C e 4°C per identificare le aree in cui il riscaldamento porterebbe a livelli di calore e umidità superiori ai limiti umani. I risultati indicano che se le temperature aumentano di 2°C, regioni come il Pakistan, la valle del fiume Indo in India, la Cina orientale e l’Africa sub-sahariana sperimenteranno molte ore di calore che superano la tolleranza umana. Queste aree si trovano anche in nazioni a reddito medio-basso, il che rende difficile per i residenti l’accesso all’aria condizionata o ad altri mezzi per mitigare gli effetti sulla salute del caldo estremo.

Se le temperature aumentassero di 3°C rispetto ai livelli preindustriali, anche la costa orientale e il Midwest degli Stati Uniti, il Sud America e l’Australia sperimenterebbero caldo e umidità estremi. Anche se gli Stati Uniti potrebbero non dover affrontare lo stesso livello di impatto di altre regioni, i ricercatori avvertono che i modelli utilizzati nello studio non tengono conto degli eventi meteorologici più gravi e insoliti.

Lo studio evidenzia l’importanza della collaborazione tra scienziati del clima ed esperti di fisiologia umana per comprendere i modi complessi in cui il cambiamento climatico influisce sulla salute umana. I ricercatori sottolineano che affrontare le sfide poste dall’aumento delle temperature richiede un’azione collettiva e lo sviluppo di soluzioni in grado di proteggere il benessere delle persone a fronte del caldo estremo.

Fonte: Atti della National Academy of Sciences (nessun URL specifico fornito)