Sbiancamento profondo dei coralli nell'Oceano Indiano: un forte avvertimento sugli impatti dei cambiamenti climatici

Gli scienziati hanno fatto una scoperta allarmante dello sbiancamento dei coralli profondi nell’Oceano Indiano, sfidando le precedenti convinzioni sulla resilienza dei coralli ed evidenziando gli impatti più ampi dei cambiamenti climatici sugli ecosistemi marini. Questa scoperta rivoluzionaria rivela la prova più profonda dello sbiancamento della barriera corallina, con danni che si verificano a più di 90 metri (300 piedi) sotto la superficie dell’oceano.

Il danno ai coralli, attribuito ad un aumento del 30% della temperatura del mare causato dal dipolo dell’Oceano Indiano, ha colpito fino all’80% delle barriere coralline in alcune parti del fondale marino. In precedenza, si pensava che queste profondità fossero resistenti al riscaldamento dell’oceano. Tuttavia, questa scoperta funge da forte avvertimento sui danni causati dall’aumento della temperatura degli oceani e sui danni nascosti inflitti al mondo naturale a causa dei cambiamenti climatici.

I ricercatori dell'Università di Plymouth, che hanno pubblicato il loro studio su Nature Communications, hanno utilizzato telecamere subacquee per trasmettere immagini in tempo reale sulla loro nave da ricerca. Queste immagini hanno fornito il primo assaggio di coralli che erano stati sbiancati. È interessante notare che, mentre le barriere coralline più profonde subivano lo sbiancamento, le barriere coralline in acque poco profonde non mostravano segni di danno.

Il gruppo di ricerca dell’Università di Plymouth ha studiato approfonditamente l’Oceano Indiano centrale per oltre un decennio, utilizzando vari metodi per monitorare e comprendere l’oceanografia e la vita uniche all’interno della regione. La prima prova di danni ai coralli è stata osservata durante una crociera di ricerca nel novembre 2019, durante la quale sono stati utilizzati veicoli sottomarini telecomandati dotati di telecamere.

Un'ulteriore analisi dei dati raccolti durante la crociera di ricerca e il monitoraggio satellitare delle condizioni e delle temperature dell'oceano hanno rivelato che, mentre le temperature superficiali sono cambiate di poco, le temperature sotto la superficie sono aumentate in modo significativo. Questo approfondimento del termoclino, causato da un equivalente regionale amplificato di El Nino, è stato in definitiva la causa sottostante dello sbiancamento dei coralli.

Le implicazioni di questa ricerca sono sostanziali. Dimostra la vulnerabilità degli ecosistemi corallini mesofotici allo stress termico e fornisce nuove prove dell’impatto che il cambiamento climatico sta avendo sul nostro oceano. Il crescente sbiancamento dei coralli mesofotici porterà alla mortalità dei coralli, alla perdita di biodiversità e alla riduzione dei servizi ecosistemici critici forniti da queste barriere coralline.

Sebbene parti della barriera corallina colpita abbiano mostrato segni di ripresa, è fondamentale il monitoraggio continuo dei fondali marini nelle profondità oceaniche. È importante riconoscere che anche i coralli di acque poco profonde stanno subendo danni più frequenti e gravi, e l’ipotesi che i coralli mesofotici possano compensare questo fenomeno è ora discutibile. Dato che i coralli delle acque profonde rimangono in gran parte poco studiati, è plausibile che simili incidenti di sbiancamento passino inosservati in tutto il pianeta.

L’oceanografia delle regioni è influenzata dai cicli naturali che vengono amplificati dai cambiamenti climatici. L’influenza combinata di El Nino e del dipolo dell’Oceano Indiano sta causando gravi impatti nell’Oceano Indiano centrale. Affrontare queste sfide e aumentare la nostra comprensione degli ecosistemi corallini delle acque profonde è essenziale per mitigare gli effetti devastanti del cambiamento climatico sul nostro mondo.

Fonte:

– Università di Plymouth

– Comunicazioni sulla natura