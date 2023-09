Lo studio prevede l’estinzione di massa dei mammiferi tra 250 milioni di anni a causa del riscaldamento globale

Un nuovo studio pubblicato sulla rivista Nature Geoscience avverte che i mammiferi, compreso l’uomo, rischiano l’estinzione tra circa 250 milioni di anni a causa del riscaldamento globale senza precedenti. La ricerca suggerisce che i continenti del mondo finiranno per fondersi ancora una volta per formare un supercontinente chiamato Pangea Ultima, che sarà ultra caldo, secco e inospitale. Gli scienziati dell’Università di Bristol hanno condotto simulazioni al supercomputer per prevedere le future temperature globali man mano che il sole diventerà più luminoso ed emetterà più energia.

Oltre all'aumento della luminosità solare, si prevede che il movimento delle placche tettoniche della Terra porterà alla formazione di un altro supercontinente, portando a eruzioni vulcaniche più frequenti e significativi rilasci di anidride carbonica nell'atmosfera. Ciò contribuirebbe ulteriormente al riscaldamento globale. Sebbene in passato i mammiferi siano stati in grado di sopravvivere a condizioni meteorologiche estreme, la loro incapacità di tollerare un calore eccessivo e prolungato rende la Terra in definitiva insostenibile per loro.

Il supercontinente appena formato, secondo l’autore principale dello studio Alexander Farnsworth, creerebbe un “triplo smacco” di aumento del calore a causa dell’effetto continentalità, di un sole più caldo e di livelli più elevati di CO2 nell’atmosfera. Il risultato sarebbe un pianeta per lo più ostile, privo di fonti di cibo e acqua per i mammiferi. Le alte temperature diffuse, con estremi giornalieri compresi tra 40 e 50 gradi Celsius e alti livelli di umidità, renderebbero impossibile per i mammiferi, compreso l’uomo, raffreddare i propri corpi e sopravvivere.

Le simulazioni effettuate al supercomputer indicano che il pianeta potrebbe rimanere abitabile fino alla formazione del supercontinente in un lontano futuro, ma solo dall’8 al 16% circa della massa continentale della Terra sarebbe abitabile per i mammiferi. Lo studio ha utilizzato modelli climatici per simulare le tendenze di temperatura, vento, pioggia e umidità per il supercontinente previsto, nonché modelli di movimento delle placche tettoniche, chimica degli oceani e biologia per prevedere i futuri livelli di anidride carbonica.

Tuttavia, lo studio sottolinea l’importanza di affrontare l’attuale crisi climatica globale derivante dalle emissioni umane di gas serra. I ricercatori sottolineano la necessità di raggiungere l’obiettivo zero emissioni il più presto possibile per prevenire il caldo estremo che è già dannoso per la salute umana. Avvertono inoltre che i livelli di anidride carbonica potrebbero aumentare fino a raddoppiare i livelli attuali in un lontano futuro se la combustione di combustibili fossili continua. Inoltre, i risultati potrebbero avere implicazioni per la ricerca di altri pianeti abitabili, suggerendo che la disposizione delle masse continentali potrebbe svolgere un ruolo significativo nel determinare la loro potenziale abitabilità.

Fonte:

“Un riscaldamento globale senza precedenti potrebbe causare l’estinzione di massa dei mammiferi entro 250 milioni di anni” – The Independent