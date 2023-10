L'impatto dei cambiamenti climatici sul rumore dell'oceano

Uno studio recente suggerisce che il cambiamento climatico renderà alcune parti dell’oceano più rumorose, anche con gli sforzi per ridurre le emissioni di carbonio. L’aumento dell’inquinamento acustico negli oceani è iniziato durante la Rivoluzione Industriale ed è causato da varie attività umane come il traffico navale, l’esplorazione sismica e l’estrazione petrolifera. Lo studio, condotto dai ricercatori del Royal Netherlands Institute for Sea Research, si concentra sull’impatto dei cambiamenti climatici sul paesaggio sonoro marino, in particolare nel Nord Atlantico e nell’Oceano Artico.

I ricercatori hanno scoperto che sia la temperatura che i livelli di pH nell’acqua di mare influenzano la propagazione del suono. Mentre l’acidificazione degli oceani dovuta all’aumento dell’assorbimento di anidride carbonica tende a diminuire l’assorbimento dei suoni a bassa frequenza, l’effetto principale sul rumore dell’oceano deriva dai cambiamenti della temperatura dell’oceano. Modellando la propagazione del suono in diversi scenari di emissioni di carbonio, lo studio prevede un aumento del suono sottomarino di 7 decibel se le emissioni moderate di carbonio continuano nell’Oceano Atlantico settentrionale.

Questo aumento del rumore è attribuito a un “canale sonoro” che si forma quando i cambiamenti climatici alterano la stratificazione dell’oceano, con conseguente acqua superficiale più fredda. L’Oceano Atlantico settentrionale, in particolare, sperimenterà l’apertura di questo canale sonoro, consentendo ai suoni di viaggiare molto più lontano. Si prevede che avrà un impatto significativo sulle specie marine che fanno affidamento sul suono per comunicare, accoppiarsi e cacciare, e i mammiferi marini, in particolare le balene, saranno i più colpiti.

È interessante notare che i ricercatori hanno anche scoperto che questo oceano più rumoroso si verificherà indipendentemente dal livello di emissioni di carbonio nei prossimi decenni. Anche con gli sforzi per limitare le emissioni di carbonio, i cambiamenti nel rumore oceanico sono inevitabili. Tuttavia, la portata complessiva dell’impatto sulle specie marine è ancora oggetto di studio.

Fonte:

– Possenti L. et al. “Prevedere il contributo del cambiamento climatico sulla propagazione del suono sottomarino del Nord Atlantico”. PeerJ 2023.