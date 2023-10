L'importanza di studiare le correnti oceaniche dallo spazio

Sommario:

Studiare l’oceano dallo spazio è diventato sempre più importante per comprendere l’impatto dei cambiamenti climatici sul nostro pianeta. La NASA e il CNES hanno recentemente lanciato la missione Surface Water and Ocean Topography (SWOT), che fornirà agli scienziati una visione migliore della superficie dell'oceano e rivelerà informazioni cruciali sulle correnti oceaniche. Queste correnti svolgono un ruolo significativo nei modelli meteorologici e nel clima. Per sfruttare al massimo le osservazioni satellitari, i ricercatori stanno conducendo un viaggio per mare a bordo dell'RV Investigator per raccogliere dati oceanici essenziali sotto il percorso del satellite.

La rete globale delle correnti oceaniche è stata interrotta dai cambiamenti climatici. La profonda “circolazione ribaltata” che trasporta carbonio, calore, ossigeno e sostanze nutritive in tutto il mondo è rallentata, mentre le correnti superficiali sono diventate più energetiche. Le correnti di confine occidentali, come la Corrente del Golfo e la Corrente dell’Australia Orientale, stanno sperimentando cambiamenti significativi e sono diventate punti caldi del riscaldamento degli oceani. Questi cambiamenti nelle correnti possono avere un impatto sui modelli meteorologici e sugli ecosistemi marini, influenzando potenzialmente la vita di milioni di persone.

La missione satellitare SWOT fornirà ai ricercatori misurazioni accurate dell'altezza della superficie del mare, che potranno essere utilizzate per stimare le correnti oceaniche. Analizzando le variazioni dell'altezza della superficie del mare, gli scienziati possono determinare le differenze di pressione e la deviazione delle correnti oceaniche causate dalla forza di Coriolis. Questo nuovo strumento consentirà un monitoraggio più dettagliato dei cambiamenti nelle correnti oceaniche.

Per convalidare le misurazioni satellitari, gli scienziati stanno conducendo un viaggio di 24 giorni a bordo dell'RV Investigator. Utilizzando attrezzature scientifiche all'avanguardia, studieranno le dinamiche oceaniche al largo della costa sud-orientale dell'Australia e misureranno il movimento delle correnti in tempo reale sulla superficie dell'oceano. Questo sforzo collaborativo mira a migliorare le previsioni meteorologiche e la valutazione del rischio climatico raccogliendo dati osservativi sotto il percorso del satellite.

Studiare l’oceano dallo spazio, dal mare e nei parchi giochi consente agli scienziati di comprendere meglio come stanno cambiando i nostri oceani e le implicazioni per il nostro pianeta.

