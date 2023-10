Monitorare l'oceano dallo spazio per comprendere i cambiamenti climatici

La missione satellitare Surface Water and Ocean Topography (SWOT), lanciata dalla NASA e dal CNES, mira a fornire agli scienziati una visione più completa della superficie oceanica della Terra. Questa missione aiuterà a rivelare informazioni cruciali sulle correnti oceaniche, che svolgono un ruolo vitale nei modelli meteorologici e nei cambiamenti climatici. Per sfruttare al meglio le osservazioni satellitari, gli scienziati devono confrontarle con le misurazioni effettuate a livello della superficie. Per raccogliere questi dati oceanici essenziali, un team di oltre 60 scienziati, personale di supporto e membri dell'equipaggio si imbarcheranno in un viaggio di 24 giorni a bordo del RV Investigator, l'ammiraglia nazionale australiana per la ricerca sugli oceani in acque blu.

Il cambiamento climatico sta sconvolgendo la rete globale delle correnti oceaniche. La profonda “circolazione capovolta”, responsabile del trasporto di carbonio, calore, ossigeno e sostanze nutritive in tutto il mondo, sta rallentando. Nel frattempo, le correnti oceaniche superficiali stanno diventando più energiche e le correnti di confine occidentali, come la Corrente del Golfo e la Corrente dell’Australia Orientale, stanno subendo cambiamenti drammatici. Queste correnti trasportano il calore dai tropici ai poli e si stanno riscaldando da due a tre volte più velocemente della media globale. Poiché queste correnti si destabilizzeranno, avranno impatti significativi sui modelli meteorologici locali e sugli ecosistemi marini.

La missione satellitare SWOT utilizzerà misurazioni accurate della superficie del mare per monitorare i cambiamenti nelle correnti oceaniche. Mappando le variazioni nell'altezza della superficie del mare, gli scienziati possono stimare il flusso delle correnti sottostanti. Queste variazioni, anche se inferiori al metro di altezza su centinaia di chilometri, creano differenze di pressione che provocano il movimento dell'acqua. La forza di Coriolis, che devia le correnti oceaniche a destra nell’emisfero settentrionale e a sinistra nell’emisfero meridionale, bilancia questa differenza di pressione.

Durante il viaggio, gli scienziati utilizzeranno l'attrezzatura scientifica avanzata dell'RV Investigator, tra cui boe e drifter tracciati via satellite, per studiare le dinamiche dell'oceano al largo della costa sud-orientale dell'Australia. Questi dati verranno utilizzati per convalidare le misurazioni satellitari, migliorare le previsioni meteorologiche e assistere nella valutazione e previsione del rischio climatico. Solo combinando le osservazioni satellitari con le misurazioni a livello superficiale possiamo veramente capire come stanno cambiando i nostri oceani e il loro impatto sulle nostre vite.

Fonte:

- La conversazione