L'importanza del monitoraggio delle correnti oceaniche dallo spazio

Il monitoraggio della superficie e delle correnti dell’oceano dallo spazio sta diventando sempre più importante man mano che il mondo si riscalda. La missione Surface Water and Ocean Topography (SWOT), lanciata dalla NASA e dal CNES, fornirà agli scienziati una migliore comprensione della superficie dell'oceano e del suo ruolo cruciale nel tempo e nel clima. Tuttavia, per sfruttare al meglio le osservazioni satellitari, è necessario confrontarle con le misurazioni effettuate a livello della superficie. Per raccogliere dati oceanici essenziali sotto il percorso del satellite, i ricercatori si stanno dirigendo in mare a bordo della RV Investigator, una nave da ricerca all'avanguardia.

La rete globale delle correnti oceaniche è stata interrotta dai cambiamenti climatici. La profonda “circolazione ribaltata” che trasporta carbonio, calore, ossigeno e sostanze nutritive sta rallentando, mentre le correnti oceaniche superficiali stanno diventando più energiche. Anche i fiumi stretti e veloci di acqua di mare, noti come correnti di confine occidentali, stanno sperimentando cambiamenti drammatici. Queste correnti sono responsabili del trasporto del calore dai tropici ai poli e negli ultimi decenni si sono riscaldate da due a tre volte più velocemente della media globale. La destabilizzazione di queste correnti avrà impatti significativi sui modelli meteorologici locali e sugli ecosistemi marini, colpendo milioni di persone.

La missione satellitare SWOT fornirà ai ricercatori misurazioni accurate della superficie del mare, consentendo loro di stimare le correnti oceaniche che scorrono al di sotto. Misurando l'altezza della superficie del mare e utilizzando la forza di Coriolis, gli oceanografi saranno in grado di rivelare le correnti oceaniche in modo più dettagliato che mai. Tuttavia, per comprendere appieno e convalidare le misurazioni satellitari, è necessario confrontarle con le osservazioni effettuate sulla Terra.

Un viaggio a bordo del RV Investigator studierà le dinamiche oceaniche al largo della costa sud-orientale dell'Australia, utilizzando apparecchiature scientifiche come boe galleggianti e drifter per misurare il movimento delle correnti in tempo reale. Questo sforzo collaborativo da parte di scienziati di tutto il mondo aiuterà a migliorare le previsioni meteorologiche, la valutazione del rischio climatico e le previsioni. Attraverso una combinazione di osservazioni spaziali, dati raccolti in mare e comprensione della fisica dei parchi giochi, i ricercatori mirano a comprendere meglio come stanno cambiando i nostri oceani.

Fonte: The Conversation