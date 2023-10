Le alghe scoprono un meccanismo per affrontare il cambiamento climatico

I ricercatori dell’Università dell’East Anglia hanno fatto una scoperta entusiasmante: le alghe, una parte cruciale dell’ecosistema oceanico, hanno sviluppato un meccanismo di reazione per affrontare gli effetti del cambiamento climatico. Le alghe, note anche come fitoplancton eucariotico o microalghe, sono responsabili del sostegno della più grande rete alimentare sulla Terra e sono vitali per estrarre CO2 dall’atmosfera e produrre ossigeno. Lo studio, condotto dal professor Thomas Mock, ha scoperto che queste microalghe si sono adattate alla carenza di nutrienti, che dovrebbe aumentare a causa dell’aumento della temperatura dell’oceano.

Il meccanismo cellulare utilizzato dalle alghe per produrre cibo e catturare CO2 richiede una quantità significativa di ferro. Tuttavia, circa il 35% della superficie dell’oceano non ha abbastanza ferro per sostenere la crescita delle alghe. Senza ferro sufficiente, la produttività delle alghe è ridotta, in modo simile alle colture su terreni privi di nutrienti necessari. Poiché il riscaldamento globale porta ad acque superficiali più calde e a una ridotta miscelazione di nutrienti, si prevede che le alghe moriranno di fame e produrranno meno cibo, con conseguente diminuzione dell’assorbimento di CO2 dall’atmosfera.

Tuttavia, il gruppo di ricerca ha scoperto che le alghe hanno sviluppato un ulteriore meccanismo cellulare che consente loro di utilizzare la luce solare per la crescita senza fare affidamento sul ferro. Invece di utilizzare proteine ​​fotosintetiche ferro-dipendenti, le alghe utilizzano una proteina di membrana sensibile alla luce chiamata rodopsina, che pompa i protoni attraverso le membrane e consente la sintesi di ATP. Questo meccanismo alternativo consente alle alghe di prosperare negli oceani superficiali poveri di nutrienti e suggerisce che potrebbero essere in grado di far fronte agli effetti del riscaldamento globale.

Le implicazioni di questa scoperta sono significative. Non solo fa luce su come le alghe si adattano alle mutevoli condizioni ambientali, ma apre anche possibilità per applicazioni biotecnologiche. Questo macchinario cellulare potrebbe essere potenzialmente utilizzato per migliorare la produttività delle colture che richiedono ferro per la crescita. Inoltre, potrebbe essere utilizzato in biotecnologia per aumentare la produttività di altri microbi che non possono utilizzare la luce, come il lievito, per la produzione di varie sostanze tra cui insulina, antibiotici, enzimi, antivirali e biocarburanti.

Nel complesso, questa ricerca fornisce speranza per la resilienza degli ecosistemi oceanici di fronte ai cambiamenti climatici. Sottolinea inoltre l’importanza degli oceani per la sopravvivenza degli esseri umani e di tutta la vita sulla Terra.

Fonte: University of East Anglia