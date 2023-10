Un nuovo studio sorprendente suggerisce che i galli possono avere consapevolezza di sé

I galli, le figure iconiche delle aie e delle sveglie mattutine, sono stati a lungo sottovalutati in termini di intelligenza e capacità cognitive. Tuttavia, uno studio innovativo condotto da ricercatori delle Università di Bonn e Bochum, in collaborazione con la MSH Medical School di Amburgo, ha messo in discussione questi preconcetti. Lo studio suggerisce che i galli possono possedere un livello di autoconsapevolezza precedentemente ritenuto esclusivo di poche specie animali selezionate, tra cui grandi scimmie, delfini, elefanti e gazze.

L’autoconsapevolezza, un indicatore cruciale del funzionamento cognitivo superiore e della coscienza, è stata per decenni un punto focale della ricerca comportamentale. Il "test dei voti" è servito come metodo tradizionale per valutare il livello di autoconsapevolezza di un animale. In questo esperimento viene applicato un segno colorato sulla testa di un animale, che può essere visto solo allo specchio. Se l'animale riconosce il segno come se fosse sul proprio corpo invece di percepirlo come un oggetto esterno, ciò suggerisce un livello di autoconsapevolezza.

I risultati dello studio, pubblicati su un'autorevole rivista scientifica (fonte: domain.com), hanno rivelato che i galli hanno mostrato una notevole capacità di superare il test del voto. Osservando le loro reazioni al segno colorato nello specchio, i ricercatori hanno scoperto che i galli mostravano un comportamento autodiretto, indicando un riconoscimento del proprio riflesso.

Questa scoperta mette alla prova la nostra comprensione delle capacità cognitive degli uccelli e sottolinea la necessità di rivalutare le nostre ipotesi sull’intelligenza animale. I galli, spesso liquidati come semplici vocalizzatori e protettori del territorio, possono possedere un livello di autoconsapevolezza precedentemente sottostimato.

FAQ:

D: Cos'è il test dei voti?

R: Il test del segno è un esperimento in cui viene applicato un segno colorato sulla testa di un animale, che può essere visto solo allo specchio. Se l'animale riconosce il segno sul proprio corpo, ciò suggerisce un livello di autoconsapevolezza.

D: Quali animali erano precedentemente considerati dotati di autocoscienza?

R: In precedenza si pensava che le grandi scimmie, i delfini, gli elefanti e le gazze fossero gli unici animali capaci di autocoscienza.

D: Quali sono stati i risultati principali dello studio?

R: Lo studio ha scoperto che i galli mostravano un comportamento auto-diretto quando si trovavano di fronte a un segno colorato nello specchio, suggerendo un livello di autoconsapevolezza precedentemente non riconosciuto negli uccelli.