I ricercatori sviluppano pellicole a base biologica da scarti di legno per rivestimenti antiappannamento e antiriflesso

I ricercatori dell’Università di Aalto hanno fatto una scoperta rivoluzionaria trasformando il legno di scarto in una pellicola trasparente a base biologica che può essere utilizzata come rivestimento antiappannante o antiriflesso su vetri o finestrini di veicoli. Questo metodo innovativo non solo offre un’alternativa ecologica ai materiali sintetici, ma converte anche i rifiuti in un prezioso pozzo di carbonio.

Nell’industria della carta e della pasta di legno, la lignina, a causa della sua abbondanza e delle difficoltà di lavorazione, viene solitamente bruciata per la generazione di calore. Tuttavia, i ricercatori sono ora riusciti a sviluppare nanoparticelle di lignina per rivestimenti antiappannamento che possono anche essere pellicole trasparenti.

La tecnica prevede l'ottimizzazione del processo di esterificazione della lignina acetilata, che richiede solo pochi minuti a una temperatura relativamente bassa di 60 °C. Le nanoparticelle di lignina risultanti possedevano proprietà inaspettate, come la capacità di creare pellicole fotoniche. Regolando lo spessore e utilizzando pellicole multistrato, i ricercatori sono riusciti a generare materiali con vari colori strutturali.

Il dottor Alexander Henn, autore principale dello studio e dottorando presso l'Università di Aalto, ha sottolineato l'importanza della collaborazione nella ricerca. Come lavoro di squadra, il progetto ha coinvolto esperti con diverse conoscenze nella chimica della lignina, nei fenomeni fotonici, nell'analisi tecno-economica e altro ancora.

La valutazione di fattibilità ha indicato che la reazione di esterificazione è facile da condurre e produce risultati elevati, suggerendo che questo metodo potrebbe essere ampliato per la produzione industriale. La creazione di prodotti a base di lignina non solo ha un potenziale di valore commerciale, ma può anche contribuire al sequestro del carbonio e a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili.

Questa ricerca innovativa faceva parte di FinnCERES, il centro di punta per la ricerca sulla bioeconomia dei materiali finanziato dall’Accademia finlandese. Lo studio è stato pubblicato su Chemical Engineering.

Riferimento della Gazzetta:

Henn, KA, et al. (2023) Nanoparticelle di lignina trasparenti per rivestimenti antiappannamento superidrofili e pellicole fotoniche. Ingegneria Chimica. doi:10.1016/j.cej.2023.145965