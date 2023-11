Detumbler: una soluzione promettente al problema dei detriti spaziali della Terra

By

Nel tentativo di affrontare il problema sempre crescente dei detriti spaziali, Airbus ha introdotto un dispositivo rivoluzionario chiamato Detumbler. Questa soluzione innovativa mira a impedire ai satelliti defunti di cadere in modo incontrollabile nello spazio, riducendo così il rischio di collisioni e rientri incontrollati nell'atmosfera terrestre.

Il detumbler, del peso di circa 100 grammi, incorpora un rotore centrale e magneti che interagiscono con il campo magnetico terrestre. Progettato per essere collegato ai satelliti prossimi alla fine della loro vita operativa, questo dispositivo di smorzamento magnetico funziona come una bussola nella sua orbita normale, allineandosi con il campo magnetico terrestre. Tuttavia, se il satellite inizia a cadere, Detumbler risponde in modo dinamico. Il movimento del rotore genera correnti parassite, che inducono attrito e rallentano il movimento del satellite.

Lo sviluppo di Detumbler da parte di Airbus, con il supporto dell'Agenzia spaziale francese CNES, nell'ambito dell'iniziativa Tech4SpaceCare, affronta i movimenti imprevedibili dei satelliti inattivi causati dalle dinamiche di volo orbitale. Questi movimenti irregolari mettono a rischio altri veicoli spaziali e aumentano le possibilità di collisioni nell’orbita terrestre.

Mantenendo un percorso più prevedibile nell'orbita terrestre, Detumbler contribuisce in modo significativo a mitigare i pericoli posti dai detriti spaziali. All’inizio del 2024, Airbus prevede di condurre dimostrazioni di smantellamento del nanosatellite Exo-0 di EnduroSat per valutare l’efficacia di questo dispositivo rivoluzionario.

Con la rete globale di sorveglianza spaziale del Dipartimento della Difesa che attualmente monitora oltre 27,000 detriti orbitali, l’urgenza di trovare metodi di mitigazione efficaci non può essere sopravvalutata. Poiché l’industria spaziale globale continua ad espandersi, si prevede che il numero di detriti spaziali aumenterà, amplificando ulteriormente i rischi associati alle collisioni orbitali.

Detumbler offre una soluzione promettente a questa sfida in continua crescita. Evitando che i satelliti vadano fuori controllo, il dispositivo non solo migliora la sicurezza dei veicoli spaziali operativi, ma apre anche la strada a future missioni dedicate alla pulizia dei detriti spaziali.