La neve pulita aiuta a diminuire il futuro calo del manto nevoso in alta montagna, lo dimostra uno studio

Un nuovo studio rivela che mentre si prevede che il futuro manto nevoso in alta montagna, come l’Himalaya, diminuirà a causa dell’aumento delle temperature, la presenza di neve pulita può aiutare a ridurre questo calo. La ricerca condotta dagli scienziati del Pacific Northwest National Laboratory del Dipartimento dell’Energia suggerisce che la riduzione del manto nevoso potrebbe essere meno grave di quanto previsto in precedenza, fornendo un certo sollievo alle comunità che dipendono dallo scioglimento della neve per l’approvvigionamento idrico, la produzione alimentare e le attività ricreative invernali.

Lo studio tiene conto di vari fattori che influenzano il manto nevoso, come il riscaldamento, l’inquinamento, la polvere e la forma dei granelli di neve. Le particelle scure, come l’inquinamento e la polvere, hanno un impatto significativo sulla velocità con cui la neve si scioglie. Queste particelle assorbono più luce solare della neve pura, portando ad un aumento del riscaldamento e ad uno scioglimento accelerato. I risultati evidenziano l’importanza di ridurre l’inquinamento e le attività umane che contribuiscono alla presenza di particelle scure nella neve.

Si stima che circa 2 miliardi di persone dipendano dallo scioglimento delle nevi primaverili ed estivi in ​​montagna per il loro fabbisogno idrico. Uno scioglimento della neve più rapido o anticipato potrebbe comportare conseguenze negative come le inondazioni dei fiumi in primavera e la scarsità d’acqua durante la fine dell’estate, influenzando l’agricoltura e il benessere generale di milioni di persone.

Lo studio sottolinea che non tutta la neve è uguale. La presenza di neve pulita, che riflette una percentuale maggiore di luce solare, può contribuire a mitigare l’impatto dell’innalzamento delle temperature sul manto nevoso. La ricerca suggerisce che in futuro ci si può aspettare una neve più pulita grazie alla riduzione dell’inquinamento e della combustione del legno.

Questo studio fa luce sulla questione critica del manto nevoso futuro e offre una prospettiva più ottimistica. Tuttavia, sono necessarie ulteriori ricerche per comprendere appieno la complessa relazione tra il declino del manto nevoso e i vari fattori che contribuiscono. I risultati evidenziano l’urgente necessità di affrontare il cambiamento climatico e ridurre l’inquinamento per proteggere le preziose risorse idriche derivanti dallo scioglimento delle nevi in ​​montagna.

