L'aria più pulita nelle alte montagne asiatiche porta a un clima più umido, secondo uno studio

Un recente studio pubblicato su Nature ha rivelato che si prevede che l’aria più pulita nell’High Mountain Asia (HMA) porterà un clima più umido nella regione. L'HMA, che ospita l'altopiano tibetano e le catene montuose circostanti, contiene la terza più grande quantità di ghiaccio glaciale al mondo e funge da fonte d'acqua vitale per quasi 2 miliardi di persone. Tuttavia, negli ultimi decenni, si è assistito ad un andamento dipolare delle precipitazioni HMA, con un aumento nel nord e una diminuzione nel sud-est.

Lo studio, condotto da un team di ricercatori dell’Istituto di fisica atmosferica dell’Accademia cinese delle scienze, del Pacific Northwest National Laboratory negli Stati Uniti, del Max Planck Institute for Meteorology in Germania e dell’Ocean University of China, ha cercato di scoprire il meccanismi che guidano queste alterazioni delle precipitazioni. Hanno scoperto che le emissioni irregolari di aerosol di origine antropica in Eurasia hanno indebolito la corrente a getto e rafforzato il modello di precipitazioni associato a ovest.

È interessante notare che i ricercatori prevedono anche che, a causa delle misure di controllo dell’inquinamento atmosferico, la regione himalayana attualmente in via di secchezza passerà a condizioni più umide entro il 2040, in scenari di emissioni di gas serra medio-alte. Questa transizione è determinata principalmente dai cambiamenti nelle emissioni di aerosol di origine antropica.

Lo studio evidenzia l’importanza di comprendere l’impatto della riduzione dell’aerosol sul clima e sulle risorse idriche dell’HMA. I cambiamenti futuri nei modelli di precipitazione aggiungeranno complessità alle proiezioni sulle risorse idriche HMA. Questa ricerca fornisce preziose informazioni ai politici e alle parti interessate della regione che hanno il compito di gestire le risorse idriche e garantire la sicurezza idrica per la popolazione.

Fonte: Natura, Accademia cinese delle scienze